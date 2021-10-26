Татарстан не откажется от собственного президента

Государственный совет (парламент) Татарстана в понедельник не поддержал проект федерального закона, который предусматривает отмену ограничений на количество губернаторских сроков и унификацию наименований высших должностных лиц в регионах.
Татарстан остается единственным субъектом РФ, где руководитель по-прежнему называется президентом, и попытку переименовать этот пост там считают неконституционной.
Решение не поддерживать законопроект депутаты Госсовета Татарстана приняли единогласно — 82 голосами. Согласно принятому ими постановлению, отдельные положения проекта «противоречат незыблемым основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства».
Как видим, даже «завлекалочка» в виде неограниченного срока правления, что в национальной республике почти синоним пожизненного, не сработала.
Но в других регионах от наименования «президент» отказались, получив взамен фактически полномочия удельного князя: неограниченное по срокам правление, право издавать «указы», что является однозначным признаком суверенного властителя, владетельного князя…
А.Б.
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Ждлолдтлдодл написал 26.10.2021 10:54
Когда хотят только из "райских ворот", тогда оказываются в жопе.
впр., для внутреннего лимитрофа оно палюбе именно так
(с отсрочкой - глубжее)