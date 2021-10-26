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Московский листок

Мировая экономика скоро оставит нас голодными

Опубликовано 26.10.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Мировая экономика скоро оставит нас голодными

Глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает, что инфляция в России закрепится на уровне в восемь - девять процентов.

«У меня складывается впечатление, что мы входим в период, когда инфляция будет находиться на уровне десятилетней давности» - заявил Борисов.

Борисов связал рост цен на продукты в стране с внешними факторами: на глобальных рынках биржевые цены на продовольственные товары за год выросли на 30 процентов.

«А раз мы живем в открытой экономике, влияние неизбежно. На мировых рынках формируются цены на такие товары, как сахар, рис, рыба, различные бобовые культуры», - объяснил он.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова ранее прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7918 написал 26.10.2021 10:59
продовольственное импортозамещение жиды-олигархи провалили?
полки магазинов завалены опасными для здоровья суррогатами по заоблочным ценам ?
русская старушка плачет в магазине, когда жидовкая Рублевка жирует на костях русских стариков и детей?
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