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Московский листок

Так не победим!

Опубликовано 26.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Так не победим! https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Татарстан не откажется от собственного президента https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Севастополь опять превращается в закрытый город: с 30 октября по 7 ноября на въезде в город установят блокпосты https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Власти Москвы обсуждают разные сценарии продления ограничений,

5 В Москве ночью больше не поешь…

6 Мировая экономика скоро оставит нас голодными

7 Свыше 400 заключенных саратовской колонии № 13 пожаловались на пережитые ими пытки

8 В Алматинской области около 150 семей останутся зимой без тёплой одежды, дров и угля

9 Увидеть Оксфорд – и умереть 10 Финны резко разлюбили Россию



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