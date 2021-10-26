Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Так не победим! https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Татарстан не откажется от собственного президента https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Севастополь опять превращается в закрытый город: с 30 октября по 7 ноября на въезде в город установят блокпосты https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Власти Москвы обсуждают разные сценарии продления ограничений,

5 В Москве ночью больше не поешь…

6 Мировая экономика скоро оставит нас голодными

7 Свыше 400 заключенных саратовской колонии № 13 пожаловались на пережитые ими пытки

8 В Алматинской области около 150 семей останутся зимой без тёплой одежды, дров и угля

9 Увидеть Оксфорд – и умереть 10 Финны резко разлюбили Россию