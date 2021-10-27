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Московский листок

Талант кукловодов

Опубликовано 27.10.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Талант кукловодов

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В четверг, 21 октября, дежурный артист в роли В. Путина на пленарном заседании проходившего в Сочи Международного дискуссионного клуба «Валдай», в очередной раз прокукарекал с бумажки на тему «глобальных мировых проблем», стараясь это делать с выражением. Пресса, само собой, исполнила свою обязанность по радостному восхищению высказанными артистом «откровениям», а блогеры, понятное дело, стали усиленно критиковать. Я сначала не стал даже просматривать его речь, понимая, что там нет ничего кроме пустого балабольства, но случайно наткнулся на как бы «ключевые цитаты» из его выступления и снова поразился даже не глупости СМИ, восхищённых этим спичем дежурного артиста, а просто таланту кукловодов этих артистов.

Таланту в написании множества слов без какого-либо смысла теста, состоящего из этих слов.

Я, честное слово, так писать не могу – ну, абзац, ну, два, но на целый газетный разворот болтовни без смысла и цели его написания?? Ну вот, к примеру (извините за длинные цитаты, но поскольку речь идёт о смысле, то приходится избегать обвинения в том, что я чего-то не дописал):

«На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное, и пандемия, повторю, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются. Подход в духе «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытаются, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ. Эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага.

Дело, конечно, не только и не столько в злой воле тех или иных государств и пресловутых элит. Всё, на мой взгляд, сложнее, в жизни вообще редко встретишь только чёрное и белое. Каждое правительство, каждый лидер отвечают прежде всего перед своими согражданами, понятное дело. Главное – обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние. Поэтому международные, транснациональные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как внутренняя стабильность. Это, в общем-то, нормально, правильно.

К тому же признаем: институты мирового управления далеко не всегда работают эффективно, их возможности не всегда соответствуют динамике глобальных процессов. В этом смысле пандемия могла бы помочь – она наглядно проявила, у каких институтов есть потенциал, а какие нуждаются в донастройке».

Вот это что такое артист сказал и зачем? Что из следует из сказанного им? Смотрите, первый абзац итожит главную негативную тенденцию международных отношений: «Эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага». А второй абзац итожит: «Это, в общем-то, нормально, правильно». Так зачем же ты балаболил о том, что правильно, вернее, зачем вы, спичрайтеры и кукловоды, вписали в тест артисту читать про то, что «плохо, но правильно»?

Или:

«Социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба: мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все говорят о том, что существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран– исчерпала себя, в её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий.

Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможностей – и внутри обществ, и на международном уровне. Отмечал этот серьёзнейший вызов и в своём выступлении на Давосском форуме недавно, в начале года. А все эти проблемы, конечно, грозят нам существенными, глубокими общественными расколами».

Не понял… Получается, что эти проблемы не ты, писавший эти строки кукловод, обострял 20 лет, а они «сами обострились»? А ты-то, получается, «не местный»? Ну, ладно, но что делать по ликвидации этого обострения? Рушить капитализм с его противоречиями или любоваться им? А ниччо, – отвечают кукловоды артистов Путина - кукарекать надо, главное - прокукарекал, и СМИ захлебнутся от восторга!

Между прочим, авторы этого текста дежурного путина, скорее всего, понимали, что выход из «модели капитализма», о котором все сразу вспомнят, - революция. Посему «спичрайтеры» на службе кукловодов уделили и ей внимание.

«Сто с небольшим лет назад Россия объективно, в том числе и в связи с идущей тогда Первой мировой войной, переживала серьёзные проблемы, но не больше, чем другие страны, а, может быть, даже и в меньшем масштабе и даже менее острые, и могла бы их цивилизованно постепенно преодолевать. Однако революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка: и реакционеров, и так называемых прогрессистов – все постарались, с обеих сторон».

Какие «догматики», какие «прогрессисты»? Это что за историко-политические новости? Это Горбачёв «догматик», а вы с Собчаком и Ельциным – «прогрессисты»?? Это же вы, находящиеся и сегодня у власти уроды, развалили великую страну исключительно для того, чтобы её разворовать. А ту революцию вам, вашими грязными лапками трогать не надо – та революция создала мощнейшую страну с максимально возможной справедливостью. Нынешним дебилам, как и дебилам, нанятых кукловодами, да и самим кукловодам это, разумеется, без разницы, но граждан России, что-то знающих об истории нашей страны, такой откровенный кретинизм сравнения Октябрьской революции с вонючей «перестройкой», просто оскорбляет.

Хотя (положа руку на сердце), где-то и радует потому, что вся явственнее проявляется тенденция, замеченная и самими спичрайтерами кукловодов:

«Важно отметить и другое. Пандемия коронавируса, которая теоретически должна была сплотить людей в борьбе с такой масштабной общей угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором. Причин тому много, но одна из главных в том, что решения проблем начали искать в привычных схемах – разных, но привычных, а они-то как раз и не работают. Точнее, работают, но часто, наоборот, как ни странно, на ухудшение положения».

Понятно, что это очередное тупое бла-бла-бла про какие-то «схемы», но важно то, что даже дебилы, писавшие этот текст, видят, что они с народом расходятся всё дальше и дальше. Правда, они по своей дебильности не понимают, что это не народ от них удаляется, а они отпугивают народ, причём, не только наглым беззаконием, но и своим беспредельным кретинизмом типа: «В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдёте там до того, как большевики предлагали, не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Ещё один шаг – и вы там будете». Ну при чём тут к равенству полов дебильный миф об обобществлении женщин и кур? Тут бы надо было все страны предупредить, что они свои «фантасмагории» доведут до ситуации, когда у них во власти будут не большевики, а только такие фантастические твари, как и сегодня в России.

Если бы меня не радовал идиотизм этих кукловодов, то я бы посоветовал им поменять пидорасов, пишущих тексты артистам в роли Путина, поскольку эти пидорасы уже обленились до пределов, когда им уже и в Википедию лень глянуть, скажем:

«В этой связи вновь отмечу, насколько тяжёлой и опасной стала пандемия коронавируса. Во всём мире от неё умерло, как мы знаем, сегодня уже более четырёх миллионов 900 тысяч человек. Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны».

В Первую мировую войну, сообщает Википедия, только у воюющих стран потери – «18 429 633 погибших и пропавших без вести в результате боевых действий». ДБЛ, БЛД! ©

Правда, когда артист начал отвечать на вопросы как бы сам, то тут просто не знаешь, «с какого дуба он рухнул». Скажем: «…я многократно уже слышал такой разворот событий: приезжают граждане европейских стран, делают здесь, у нас, прививку «Спутником», а там справку покупают, что они привиты Pfizer. Серьёзно, причём это врачи говорят из европейских стран. Считают, что всё-таки «Спутник» более надёжный, более безопасный». Твою мать! Из всех руководителей стран он, по легенде уколотый «спутником», единственный сидящий в бункере. И при этом вякающий, что этот «спутник» лучше всех!

Нет, и кукловоды, и сам спущенный с поводка «народный артист республики» друг друга стоят. Идиот-таланты!



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Всего комментариев к статье: 3
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Если робот выпил вотки, Это видно ис пахотки! Если криво он идет -Значит, он пропил завод!
55557TOTBOGABOG! написал 27.10.2021 01:35
"А ту революцию вам, вашими грязными лапками трогать не надо &#8211; та революция создала мощнейшую страну с максимально возможной справедливостью. Нынешним дебилам, как и дебилам, нанятых кукловодами, да и самим кукловодам это, разумеется, без разницы, но граждан России, что-то знающих об истории нашей страны, такой откровенный кретинизм сравнения Октябрьской революции с вонючей &#171;перестройкой&#187;, просто оскорбляет."
- Беда только в том, что все старания тех же Большевиков сделать из тупого бы-дла, населяющего страну, людей - в конечном счете ничего не дали! Кака только появился Алкаш Мордатый - тупые, вечнопьяные роботы сразу побежали требовать отмены руководящей роли КПСС! (Своей партии!!!)
А уж каких скотов - бесноватых гав-ноликов и таки безумных вчонкиных в стране развелось, кака тараканов - это уму непостижимо - то таки да!
Таки такая же сволочь заполнила и другие социалистические страны - ей везде рынку захателось, чтобы на таки том рынке дурить друг друга на аршине - то таки да...
Видимо, для таки абиздян больше подходит фашизм - там законы крысиной стаи - они таки сродствены "человеческой природе" больше, чем малопонятные идеи Коммунизма - то таки да! "Дикобразу - дикобразово!" То таки да...
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(без названия)
стоик7919 написал 27.10.2021 01:31
Обычно за деградацией следует смерть?
сионизм деградирован настолько, что его ожидает смерть?
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А пандемию Путин не объявлял...
Швайбович Виктор написал 27.10.2021 01:31
Юрий Мухин привел 4 цитаты из Путина, где тот говорит о "пандемии коронавируса". Но еще год назад Юрий Игнатьевич открыл всем глаза на то, что ни пандемию, ни эпидемию, ни ЧС Путин не объявлял. Так что для ограничения конституционных прав и свобод человека нет никаких правовых оснований. И вся "чрезвычайщина" по борьбе с коронавирусом незаконна и неконституционна.
Незаконен "домашний арест", на который выродок Собянин опять посадил сотни тысяч стариков 65+, незаконный и высосанный им из вульвы ВОЗ "масочно-перчаточный режим". Но главное - он бесполезный, только для его личных барышей
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