Маск - лучший торговец будущим в мире

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории. Об этом сообщило во вторник, 26 октября, издание Forbes.

Ранее Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes — по данным на 28 сентября 2021 года его состояние составило более 203,4 миллиарда долларов. Второе место рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем — генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В пятерку также попали один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Маску удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla — в понедельник, 25 октября, их рост превысил 13 процентов, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в один триллион долларов. В результате состояние бизнесмена увеличилось более чем на 41 миллиард долларов за один день.

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По сути, Маск торгует инвестициями в будущее. Настоящее смутно и нестабильно, а о будущем известно точно, что оно непременно настанет. И к тому времени настоящее превратится в прошлое со всеми его рациональностями.

Вообще в истории человечества торговля будущим всегда была самой прибыльной.

Будущим торговала церковь, предлагая "воскресение мертвых и жизнь будущего века".

Будущим торговал СССР, создав модель "второго мира", мировой системы социализма.

Сегодня успешней всех будущим торгует Америка - из пяти верхних ступенек успеха, три заняты инновационным бизнесом, и все три американские.

Россия, увы, пытается торговать прошлым. Не берут.

А.Б.