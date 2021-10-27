Елизавета Пескова против Дмитрия Пескова

Дочь Пескова Елизавета, как и следовало ожидать оказалась все-таки умнее своего папы, даже несмотря на то, что в прошлом путала «кораблестроение» с «судопроизводством».

Так дочь пресс-секретаря российского президента призналась, что регулярно читает статьи на сайтах, признанных «иноагентами», и поддержала требование внесения поправок в закон, которые бы сделали эту процедуру судебной, исключили бы возможность произвола и использования закона в качестве дубинки против неугодных. Браво!

Во всяком случае, дочь Пескова явно порядочнее и чувствительнее к болям и потребностям страны, чем дети Патрушева, Бортникова или Рогозина. Последние уже стали чиновниками-миллионерами никакого сочувствия к подавляемому населению не испытывающими, скорее наоборот.

Тем временем сам Песков продолжает насаждать атмосферу удушения любых не одобренных свыше слов или мыслей, демонстрируя при это ещё и высокую степень неадекватности. Так Дмитрий Песков осудил артиста Моргенштерна, который очень аккуратно высказал мысль, разделяемую уже, наверное, большинством населения страны, что власти явно перегибают с темой победы и предложил найти для гордости что-то поновее.

«Придите к какому-то ветерану, и поговорите с ними и спросите, почему День Победы важен, есть и будет важен для нашей страны», - посоветовал господин Песков.

Похоже, они там в Кремле живут где-то в 80-х. К какому ветерану? Живого ветерана сегодня могут найти разве что продюсеры центральных телеканалов для съемок пропаганды и тот будет не в самых лучших кондициях. Песков, наверное, думает, что ветераны ВОВ по вечерам играют в домино на лавочках, как это было в его собственной юности.

Более свежего ветерана недавно на улицах Саратова встретил спикер Госдумы Володин. Бабушка, чьё детство прошло во время войны, ничего не говорила о важности 9 мая, но пожелала всей российской разом власти провалиться под землю или перестать врать, воровать и запугивать людей. Ветеран даже выразила готовности пойти в тюрьму за свои слова.