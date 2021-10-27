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Московский листок

Приватизация вооруженных сил привела к хищениям

Опубликовано 27.10.2021 в разделе комментариев 1

дальний восток шойгу
Приватизация вооруженных сил привела к хищениям

По подозрению в махинациях при строительстве в Арктике задержан экс-руководитель Главного управления обустройства войск.

Новые махинации были выявлены при строительстве российских военных объектов в Арктике. По версии полиции, Евгений Горбачев, в свое время являвшийся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика вооруженных сил — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Предпринимателей после обысков задержали, суд изберет им меру пресечения.

А я вот теряюсь в догадках – на фото человек в военной форме, пусть и для штатских специалистов Министерства обороны. То есть государственный чиновник. А на самом деле он бизнесмен, владеет ООО. И Минобороны спокойно ведет с ним дела по строительству секретных военных объектов.

В принципе, эта схема уже была обкатана в МЧС, где сразу и не поймешь, где кончается офицер МЧС, а где начинается сотрудник коммерческой компании «Эмерком» - часто нашивка с этим загадочным словом нашивается прямо на мундир.

А теперь вот у нас и «Спецстрой», которым раньше командовал действующий армейский генерал, стало ООО… А что?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Боиоьиолд написал 27.10.2021 11:14
ну, еще раз нетленное от мишани:
Государство есть высшая форма организации обогащения верхушки правящего клана
тчк
(так шо насчет илончика нашего маска растекаться по древу не надо - мелочь-по-карманам)
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