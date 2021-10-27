Приватизация вооруженных сил привела к хищениям

По подозрению в махинациях при строительстве в Арктике задержан экс-руководитель Главного управления обустройства войск.

Новые махинации были выявлены при строительстве российских военных объектов в Арктике. По версии полиции, Евгений Горбачев, в свое время являвшийся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика вооруженных сил — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Предпринимателей после обысков задержали, суд изберет им меру пресечения.

А я вот теряюсь в догадках – на фото человек в военной форме, пусть и для штатских специалистов Министерства обороны. То есть государственный чиновник. А на самом деле он бизнесмен, владеет ООО. И Минобороны спокойно ведет с ним дела по строительству секретных военных объектов.

В принципе, эта схема уже была обкатана в МЧС, где сразу и не поймешь, где кончается офицер МЧС, а где начинается сотрудник коммерческой компании «Эмерком» - часто нашивка с этим загадочным словом нашивается прямо на мундир.

А теперь вот у нас и «Спецстрой», которым раньше командовал действующий армейский генерал, стало ООО… А что?