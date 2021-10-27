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Московский листок

Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - от уровня голодной смерти до голодного обморока

Опубликовано 27.10.2021 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - от уровня голодной смерти до голодного обморока

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей.

"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента", — говорится в пресс-релизе.

Надбавку получают 2,1 миллиона жителей – вот только не все, работающие пенсионеры получают «пенсию» в 13 тысяч. А те, кто получают, но продолжают работать, скрывают свои источники дохода.

В реальности в Москве невозможно прожить ни на 13, ни даже на 20 тысяч. Все это полный блеф!

В Москве медианная зарплата — 66 103 рубля, средняя — 96 042 рубля. Вот на эти цифры и нужно ориентироваться при назначении пенсий.

А если минимальная пенсия в 5 раз ниже средней зарплаты, то это – голодный паек.

Прожиточный минимум в Москве составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей (как раз минимальная пенсия для работающих). Но прожить на эти деньги – невозможно!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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ели написал 27.10.2021 10:41: "робототехнику по строительству... когда начнут использовать...?"
Никита написал 27.10.2021 11:43
В обозримом будущем - НИКОГДА.
"Нынешнее поколение (АНТИ)советских людей (НЕ) будут жить при коммунизме"
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(без названия)
жители написал 27.10.2021 10:41
а дистанционную,беспилотную,бесконтактную робототехнику по строительству и ремонту жилья когда начнут использовать жилищные департаменты и жкх?
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