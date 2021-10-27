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Московский листок

В России стало меньше сторонников объединения с Белоруссией

Опубликовано 27.10.2021 в разделе комментариев 1

белоруссия лукашенко
В России стало меньше сторонников объединения с Белоруссией

Идею объединения России и Белоруссии по-прежнему поддерживает большинство россиян, но их число постепенно уменьшается.

Опрос, посвященный российско-белорусским отношениям, провели социологи фонда «Общественное мнение». В том числе респондентов просили ответить, как они проголосовали бы на гипотетическом референдуме об объединении России и Белоруссии.

Как оказалось, за такое объединение проголосовало бы 59% опрошенных. В 2006 году таких было 66%, а в 2004 году — 71%.

Против объединения голосовал бы 21% россиян, и это максимальное значение с 2000 года.

При этом, несмотря на поддержку идеи объединения, в реальность такой перспективы россияне не верят. Лишь 17% опрошенных считает, что Россия и Белоруссия могут объединиться. Не верит в это 56% россиян.

Мы это дело проверим и завтра вам доложим. Смотрите опросы на ФОРУМе.мск и Социал За.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Дважды забаненный написал 27.10.2021 11:25
Для Белоруссии объединение с теперешней Россией смертельно опасно.
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