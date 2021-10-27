В России стало меньше сторонников объединения с Белоруссией

Идею объединения России и Белоруссии по-прежнему поддерживает большинство россиян, но их число постепенно уменьшается.

Опрос, посвященный российско-белорусским отношениям, провели социологи фонда «Общественное мнение». В том числе респондентов просили ответить, как они проголосовали бы на гипотетическом референдуме об объединении России и Белоруссии.

Как оказалось, за такое объединение проголосовало бы 59% опрошенных. В 2006 году таких было 66%, а в 2004 году — 71%.

Против объединения голосовал бы 21% россиян, и это максимальное значение с 2000 года.

При этом, несмотря на поддержку идеи объединения, в реальность такой перспективы россияне не верят. Лишь 17% опрошенных считает, что Россия и Белоруссия могут объединиться. Не верит в это 56% россиян.

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