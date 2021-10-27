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Московский листок

Россия перенесет пуски ракет на французский космодром

Опубликовано 27.10.2021 в разделе комментариев 0

путин рогозин роскосмос
Россия перенесет пуски ракет на французский космодром

"Роскосмос" перенесет часть федеральных космических пусков с российских космодромов на французский «Куру», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на брифинге во вторник. По его словам, построенный в 1960-х космодром, расположенный во французской Гвиане на побережье Атлантического океана, является «уникальной точкой на экваторе, удобной для выведения полезных нагрузок».

По его словам, «переезд» на французский космодром нужен, чтобы выйти на рентабельность с пусками ракет «Союз». Для этого с Куру потребуется запускать два-три «Союза» в год.

В 2022 году запланированы четыре пуска «Союзов» с Куру.

Вот и все, что вам нужно знать о космодроме «Восточный», на котором украли больше, чем французы потратили на весь космодром в Гвиане.

 



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