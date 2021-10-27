Украина испытала на людях турецкий беспилотник

Один погиб, другой ранен.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины показал первое боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице генштаба в Facebook.
В ролике запечатлен момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артиллеристы.
Как следует из заявления генштаба, приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Bayraktar – это ударный беспилотник, то есть чисто наступательное оружие, и то, что Турция продала воюющей стране это оружие, а также лицензию на его самостоятельное производство, явно не приближает мирное решение донбасской проблемы. Возможно, Турции это и не интересно, и Крым, и Донбасс когда-то были турецкой территорией, правда, давно.
Ранее страны НАТО передавали Украине только оборонительное оружие, и то продажа противотанковых ракет «Джавелин» была приостановлена из-за возможности двоякого их применения.
Сейчас мы видим – Украина испытала новую «игрышку» на живых людях, и нет сомнений, что боевое применение дронов будет продолжаться.
С конца 2014 года на Донбассе практически не было боевых действий в воздухе, стороны не применяли боевую авиацию.
Сейчас ситуация изменится.
А.Б.
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