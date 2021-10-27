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Московский листок

Украина испытала на людях турецкий беспилотник

Опубликовано 27.10.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев
Украина испытала на людях турецкий беспилотник

Один погиб, другой ранен.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины показал первое боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице генштаба в Facebook.

В ролике запечатлен момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артиллеристы.

Как следует из заявления генштаба, приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Bayraktar – это ударный беспилотник, то есть чисто наступательное оружие, и то, что Турция продала воюющей стране это оружие, а также лицензию на его самостоятельное производство, явно не приближает мирное решение донбасской проблемы. Возможно, Турции это и не интересно, и Крым, и Донбасс когда-то были турецкой территорией, правда, давно.

Ранее страны НАТО передавали Украине только оборонительное оружие, и то продажа противотанковых ракет «Джавелин» была приостановлена из-за возможности двоякого их применения.

Сейчас мы видим – Украина испытала новую «игрышку» на живых людях, и нет сомнений, что боевое применение дронов будет продолжаться.

С конца 2014 года на Донбассе практически не было боевых действий в воздухе, стороны не применяли боевую авиацию.

Сейчас ситуация изменится.

А.Б.



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