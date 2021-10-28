Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Взрывы. Ракеты. Трагическая эффективность свободного рынка

Опубликовано 28.10.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Взрывы. Ракеты. Трагическая эффективность свободного рынка

Совсем недавно в СМИ прошло сообщение о пожаре и взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью. Из-за полного наплевательства эффективного менеджмента на технологический процесс погибли 17 человек. Вполне возможно кого-то не очень крупного за это и посадят. А возможно и нет. Только вот, к сожалению, проблема безбожной алчности менеджмента, забившего на всё, кроме возможности получить быструю прибыль (а лучше что-либо попилить-откатить) не является уникальной и характерной только для данного завода.

По сообщению работников завода Хруничева (Москва) в настоящий момент на нём происходит следующее.

Станки переносятся в одно здание. Стоят впритык. Три этажа станков, выше вибрационные стенды. «Вибрация от всего этого такая, что мы боимся, что перекрытия не выдержат. Рогозин всех нас тут похоронит», - комментируют работники.

Отметим, что такая вибрация не может не сказываться на здоровье работников. Кроме этого, теснота - это неудобство. А неудобство в заводском помещении совсем не безобидно. Это повышенная травмо и пожароопасность.

И, естественно, подобный режим работы не может не увеличить износ оборудование. Да и на качестве обработки изделий не сказаться не может. Для особо острого понимания ситуации отметим, что на заводе Хруничева делают не табуретки, не мусорные вёдра, а ракеты. Изделия, требующие, мягко говоря, качественного изготовления. Опасные и на стадии изготовления и на стадии использования.

Но какое дело эффективному менеджменту до риска для рабочих и для ракетчиков? До государственных интересов РФ, в конце концов, когда кусок заводской территории можно смело будет продать под застройку. Такая вот у нас эффективная оптимизированная рыночная экономика. И вот встаёт вопрос - не пора ли немножко пооткрутить от страны оную эффективность, лучше вместе с ее носителями? А, товарищи?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Если ты попал в европу, Прикрывай портфелем спину!
7653189TAGATOTAGA!! написал 28.10.2021 00:59
"Такая вот у нас эффективная оптимизированная рыночная экономика."
- Таки за эту экономику стояком стояли в гав-ностройку бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины, примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики и прочая сволочь! Этим они ощасливили всех тупых населюков страны - кроме шуток, а самым лучшим людЯм таки и яхты купили и таки личные убоинги - то таки да...То таки да!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Верите ли вы в объединение России и Белоруссии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Приватизация вооруженных сил и французский космодр...
27.10.2021
"Ни людям, ни предприятиям". Депутат разнес полити...
27.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Закрыть автосервисы и шиномонтажи - это кому в голову пришло? (0)
Взрывы. Ракеты. Трагическая эффективность свободного рынка (1)
Следственный столбняк (0)
Приватизация вооруженных сил и французский космодром (1)
Украина испытала на людях турецкий беспилотник (19)
Россия перенесет пуски ракет на французский космодром (5)
В России стало меньше сторонников объединения с Белоруссией (12)
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - от уровня голодной смерти до голодного обморока (12)
Приватизация вооруженных сил привела к хищениям (5)
"Ни людям, ни предприятиям". Депутат разнес политику Минфина (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Смотрите, кто пришёл
Дарья Митина Дарья Митина: Завтра Альгирдас Палецкис может быть упрятан в застенок на 6 лет:((
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов допустил выход ряда стран из Евросоюза
Дарья Митина Дарья Митина: Ура!!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть вторая. Просто Якутск.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss