Взрывы. Ракеты. Трагическая эффективность свободного рынка

Совсем недавно в СМИ прошло сообщение о пожаре и взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью. Из-за полного наплевательства эффективного менеджмента на технологический процесс погибли 17 человек. Вполне возможно кого-то не очень крупного за это и посадят. А возможно и нет. Только вот, к сожалению, проблема безбожной алчности менеджмента, забившего на всё, кроме возможности получить быструю прибыль (а лучше что-либо попилить-откатить) не является уникальной и характерной только для данного завода.

По сообщению работников завода Хруничева (Москва) в настоящий момент на нём происходит следующее.

Станки переносятся в одно здание. Стоят впритык. Три этажа станков, выше вибрационные стенды. «Вибрация от всего этого такая, что мы боимся, что перекрытия не выдержат. Рогозин всех нас тут похоронит», - комментируют работники.

Отметим, что такая вибрация не может не сказываться на здоровье работников. Кроме этого, теснота - это неудобство. А неудобство в заводском помещении совсем не безобидно. Это повышенная травмо и пожароопасность.

И, естественно, подобный режим работы не может не увеличить износ оборудование. Да и на качестве обработки изделий не сказаться не может. Для особо острого понимания ситуации отметим, что на заводе Хруничева делают не табуретки, не мусорные вёдра, а ракеты. Изделия, требующие, мягко говоря, качественного изготовления. Опасные и на стадии изготовления и на стадии использования.

Но какое дело эффективному менеджменту до риска для рабочих и для ракетчиков? До государственных интересов РФ, в конце концов, когда кусок заводской территории можно смело будет продать под застройку. Такая вот у нас эффективная оптимизированная рыночная экономика. И вот встаёт вопрос - не пора ли немножко пооткрутить от страны оную эффективность, лучше вместе с ее носителями? А, товарищи?