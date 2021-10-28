Следственный столбняк

Складывается впечатление, что в тот период, когда вся Россия поражена вирусной инфекцией и ведёт отчаянную борьбу со страшным коронавирусом, главное следственное подразделение нашей страны поразило другое весьма опасное заболевание. Научное название которому – «тетанус». И характеризуется данное достаточно распространённое в прошлом заболевание тем, что поражённый им организм время от времени самопроизвольно перенапрягает скелетную мускулатуру и содрогается от судорог. Причём, в результате очередной из судорог этот самый «организм» может принять такую страшную и неприглядную позу и вывернуться таким образом, что насмерть перепугает всех окружающих!

Заболевание это – бактериальное. То есть, - заносится в «организм» при помощи неких особых опасных бактерий. И главным условием занесения «столбнячной палочки» является наличие «бескислородной среды». Говоря простым русским языком, это означает – создание такой ситуации, когда в «организм» практически прекращён доступ кислорода. Поэтому лечится столбняк только в стационарных условиях. Путём полной изоляции больного «организма» от внешней среды. И практически – почти в полной кромешной темноте! Чтобы резко падающий свет не вызвал серьёзных обострений. Так как, поражённый столбняком «организм» необходимо выводить из коматозного состояния осторожно, постепенно приучая к нормальному дневному свету.

Очень внимательно изучая этимологию данного весьма опасного заболевания под названием «тетанус», я невольно пришёл к мысли о том, что именно оно сегодня поразило «организм» главного следственного подразделения Российской Федерации. Только, конечно же, не в медицинском, а в социальном варианте. Или даже если говорить ещё точнее – в бактериально-социальном варианте. И доказать сей факт весьма просто.

То, что нынче практически все следственные органы России работают в абсолютно закрытой бескислородной среде, уже давно ни для кого не является тайной. Даже просто заходя в любой обыкновенный следственный районный отдел, ты сразу начинаешь чувствовать острую нехватку кислорода, хватаешься за грудь и пытаешься сделать судорожные движения защитного характера. Потому что буквально с первого шага встречаешь там холод, непонимание и острый испытующий оценивающий взгляд следственного сотрудника. Решающего, что с тобой делать: отправить сразу же за дверь, слегка поиграть с тобой или попытаться выжать из тебя определённую мзду за исполнение того или иного «следственного действия».

А в следственном подразделении более высокого уровня (города, области, края, республики) кислорода встретишь ещё меньше! Там вообще практически порой трудно дышать! И здесь уже начинаются серьёзные проблемы со следственным «тетанусом». Во время беседы с тобой следователя в этом подразделении вдруг может перекосить страшный приступ этой болезни. Он неожиданно принимает совершенно невероятную позу, изворачивается, застывает и раскорячивает в немой позе пальцы.

Большинство чудаков это проявление заболевания сразу же воспринимают за требование мзды. Тут же лезут в заранее приготовленные сумки с пачками денег и поспешно вкладывают в скрюченные руки следователя рубли и американскую валюту. Затем гасят свет – и тихонько удаляются… После чего (как вы уже, видимо, догадываетесь) приступ «тетануса» так же неожиданно проходит. А через некоторое время просителю-спасителю сообщают о благоприятном для них исходе дела.

Но, бывают и непонятливые просители! Которые, увидев подобного рода приступ «следственного столбняка» (пардон – «тетануса»), не спешат оказать «первую медицинскую помощь», ничего не вкладывают в так неожиданно скрюченные ручонки, не гасят свет и не удаляются. И тогда разыгрываются настоящие «столбнячные трагедии»!

Вся эта «столбнячная эпидемия» в системе российского следствия долгое время находилась вне поля зрения её главного руководителя. Но, вот, видимо, докатилась эта волна столбняка и до Штаб-квартиры главы Следственного Комитета России. И он решил (по примеру борьбы с ковидом) начать некоторые «профилактические мероприятия» и в своём ведомстве. Дабы, не дать ему окончательно впасть в ступор и не превратиться в «зону столбняковой резервации». Только, вот, как водится это в традициях всех наших российских чиновников, начал все свои действия глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, конечно же, не с того конца и не с тех, кто реально является главными разносчиками этой весьма опасной социальной болезни.

Сначала г-н Бастрыкин помчался в Пермский край, где произошла страшная трагедия в региональном госуниверситете. И устроил там дикий разнос руководителю регионального Следственного управления Сергею Сарапульцеву, обвинив его во всех грехах и во всех возникших там проблемах. В результате чего опытный следственный сотрудник пошёл на крайний шаг и покончил с собой. Было это в конце сентября 2021 года. А уже в середине октября этого же года Александр Иванович устроил публичную порку молодому следователю во Всеволожском районном отделе Ленинградской области и его непосредственному начальнику. По делу, которое, как обычно говорят в народе, не стоит и ломанного гроша!

И подобного рода «работа на публику» может означать лишь одно: руководство Следственного Комитета России реально не может и не хочет вести борьбу с тем страшным заболеванием, которое сегодня поразило всю следственную систему нашей страны! А пытается всего лишь создать видимость некой профилактики этой болезни. Хотя, уже в самое ближайшее время дело может дойти до хирургических вмешательств. И придётся уже не терапевтическими, а более радикальными методами решать вопросы налаживания деятельности всех следственных органов России.

К нашему огромному сожалению, руководство Следственного Комитета России совершенно не желает прислушиваться к мнению представителей средств массовой информации. Хотя, принято считать, что СМИ в нашей стране являются некой «четвёртой ветвью власти». И сегодня именно к представителям СМИ с намного большей степенью доверия относятся граждане России, обращаясь по самым болевым вопросам. В том числе – и по поводу тех проблем, которые возникли в недрах самого следственного органа страны. Ибо, видя, что реально нынче происходит за стенами следственных подразделений России, и явно опасаясь столкнуться с очередным приступом «следственного столбняка», люди попросту бегут сегодня не к следственному начальству, а в газету.

И газета, к примеру, выясняет, что некий московский «следователь» по фамилии Хабибуллин пытается уже не первый месяц доказать вину в убийстве человека гражданина Грузии Георгия Пипиа на одном лишь основании – его силуэт, якобы, видел некий свидетель невдалеке от места совершения преступления. И на сём достаточно «жидком» доказательстве этот горе-следователь вот уже более года содержит больного человека в СИЗО, не имея возможности предъявить больше никакой другой улики!... В связи с чем, складывается впечатление, что, так называемого, «следователя» Хабибуллина явно хватил «следственный столбняк». В результате чего он жёстко занял одну фиксированную позу – и не может сменить позицию ни при каких обстоятельствах!...

Но, есть у нас и более актуальные примеры проявления этой весьма опасной бактериально-социальной эпидемии!

Самым ярким примером подобного рода хронического заболевания «следственным столбняком» является, так называемое «дело майора ФСБ России Александра Мрищука». Которое вот уже два года ведётся достаточно одиозным «следователем» Краснодарского СУ СК России Анатолием Шутенко.

Этот «следователь» (пусть читатель не удивляется тому, что данное слово мною пишется в кавычках, так как реально никто давно уже не может считать Анатолия Шутенко реальным следственным сотрудником за совершаемые им действия), видимо, во время очередного приступа своего «следственного столбняка», оформляя уголовное дело в отношении честного майора ФСБ России Александра Мрищука для отправки в суд, «забыл» поставить под своим заключением… подпись.

Скорее всего, перечитывая состряпанную им самим эту странную и страшную «заказную дребедень», его настолько скрючило, что он даже не смог сжать пальцы, вставить в них обычную ручку и черкануть свою неразборчивую закорючку-подпись.

Забыл поставить там свою подпись (тоже, видимо, во время приступа «следственного столбняка») и его непосредственный руководитель по Следственному управлению Краснодарского края. А следом за этими больными «следаками» подцепил столь страшную заразную болезнь и заместитель прокурора Краснодарского края. Хотя, как утверждает медицина, это заболевание редко передаётся от субъекта к субъекту. Но, тут, видимо, все барьеры оказались разрушены. И «следственный столбняк» легко преодолел ведомственные барьеры, прорвавшись на просторы регионального надзорного органа Кубани.

Объявились же результаты столь неприятного бактериально-социального заболевания лишь во время слушаний в суде присяжных в Москве. Когда судья вдруг объявил о том, что, оказывается, обвинительное заключение по, так называемому, «делу майора Александра Мрищука», в отношении которого начался целый судебный процесс с участием присяжных заседателей, не подписано ни следователем, ни его непосредственным начальником, ни заместителем прокурора Краснодарского края.

Ну, что тут можно сказать? Подобное может случиться лишь при самом тяжёлом течении социальной болезни! Если эта болезнь запущена до самой крайней степени!

Но, при этом невольно возникает вопрос: а как же так могло произойти, что всё руководство Следственного Комитета России во главе со своим начальником Александром Бастрыкиным прозевали развитие столь опасного социально-бактериального заболевания в своей отрасли правовых отношений нашей страны? И не грозит ли сие вообще полным параличом всей системы следственных органов России? Потому что гоняться за молодыми неопытными следователями, чьими действиями в той или иной мере недовольный жители, конечно же, нужно и важно. Разбираться с действиями опытных руководителей, в чьих регионах произошли те или иные трагические события тоже, конечно, нужно. Но, в первую очередь не мешало был разобраться с деятельностью тех, так называемых, «следователей» и их непосредственных начальников, о которых уже много раз писали ведущие российские СМИ. Ибо, именно эти самые «следователи» сегодня являются рассадниками той самой страшной бактериально-социальной болезни под научным названием «тетанус». А попросту говоря – столбняк!

Только если обычный столбняк всего лишь поражает отдельных личностей, превращая их в несчастных страшилок для окружающих. То «следственный столбняк» поражает всю систему следственных органов нашей страны и превращает её в некое подобие уродливого чудища, способного исковеркать жизнь миллионам простых граждан нашей Великой России.

Так не слишком ли мы заигрались с этой весьма опасной социальной болезнью? И с теми, кто её так активно пытаются распространить по всей нашей стране?

И не пора ли наиболее активных её проводников побыстрее (как это и предписывают правила борьбы со столь опасным заболеванием) как можно быстрее отправить в тёмные помещения, подальше от нормального общества и от исполнения ими своих служебных обязанностей?

С тем, чтобы они как можно быстрее избавились от своих недужных признаков столь опасного для всего нашего общества социального заболевания «следственным столбняком»!...