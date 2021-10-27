Приватизация вооруженных сил и французский космодром

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Приватизация вооруженных сил привела к хищениям https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Скифское золото теперь стало украинским
3 Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - от уровня голодной смерти до голодного обморока https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Власти Московской области планируют потратить 108 млн рублей на формирование новостной ленты о своей деятельности
5 Шестерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» отчислили из-за лайков к комментарию в Instagram
6 Для российских чиновников решили разработать суперприложение за полмиллиарда рублей
7 В России стало меньше сторонников объединения с Белоруссией
8 Россия перенесет пуски ракет на французский космодром
9 Маск - лучший торговец будущим в мире https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Украина испытала на людях турецкий беспилотник https://forum-msk.org/material/news/1...
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