Приватизация вооруженных сил и французский космодром Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Приватизация вооруженных сил привела к хищениям https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Скифское золото теперь стало украинским 3 Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - от уровня голодной смерти до голодного обморока https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Власти Московской области планируют потратить 108 млн рублей на формирование новостной ленты о своей деятельности 5 Шестерых студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» отчислили из-за лайков к комментарию в Instagram 6 Для российских чиновников решили разработать суперприложение за полмиллиарда рублей 7 В России стало меньше сторонников объединения с Белоруссией 8 Россия перенесет пуски ракет на французский космодром 9 Маск - лучший торговец будущим в мире https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Украина испытала на людях турецкий беспилотник https://forum-msk.org/material/news/1...



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