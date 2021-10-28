Закрыть автосервисы и шиномонтажи - это кому в голову пришло?

Химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней в Москве, сообщает оперштаб столицы в своем Telegram-канале.

Ну, химчистки - ладно, действительно это бытовая услуга, с которой можно недельку и потерпеть. Если это не спецхимчистка для зараженного или радиоактивного белья.

А автосервис?

Надо полагать, что на время ковидных каникул некоторая часть транспорта, общественного и личного, встанет. Потому что починить современную машину своими силами непросто. Да и как это сделать без инструментов и запчастей?

А если сломался в дороге? Вот эти вот большегрузы, которые развозят по всей стране жратву и прочие необходимые товары - они как?

Шиномонтаж еще круче! Не говорю о том, что без колес машины вообще не ездят, и пробитое колесо становится буквально катастрофой, но как быть с сезонной сменой резины, которая как раз сейчас и идет? Подморозит или снег выпадет - и всё! На летней резине кирдык...

Мегаполисы могут окахзаться на грани голода и нехватки самого необходимого. Например, машин "скорой помощи". А также полиции, пожарной охраны.

Ладно, пакет крупы может, и найдешь, а вот бутылку молока ребенку уже без гарантий.

Государство вредителей какое-то, ей-богу... И никто ни за что не ответит.

А.Б.