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Московский листок

В гостях у рабовладельцев

Опубликовано 28.10.2021 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
В гостях у рабовладельцев

26 октября 2021 года мы, съёмочная группа Рабочего компаса-ОКП, РМП-Москва и друге левые активисты вместе с правозащитной организацией «Тонг Жахони» (Утро мира), ездили в гости к рабовладельцам. Да, обычная для современного капитализма история.

Человек приехал работать на Щёлковский МПК (мясокомбинат). Трудился по 12 часов в день. Получил за пять месяцев 45 тысяч рублей (подчеркиваю, не за месяц, а за пять месяцев). Заявил, что увольняется. И тут выяснилось, что работодатель покупал билет ему за 80 тысяч (интересно, где он нашёл такие цены на полёт эконом-класса), что за питание работник тоже должен (изначально обещали кормить бесплатно), что на работника наложены штрафы (кстати, такая форма наказания работника, как штрафы, не предусмотрена Трудовым кодексом) и всё это составляет сумму в 124 тысячи. И пока он (работник) не отдаст долг – будет работать.

В подкрепление своих слов работодатель отказался возвращать паспорт и отдал распоряжение охране не выпускать данного работника с территории комбината. Работник в свою очередь позвонил в «Тонг Жахони».

Тут читатель скажет, что не надо было отдавать паспорт. Да, не надо было, об этом говорят все правозащитные организации и профсоюзы, имеющие дело с мигрантами. Однако реальность рыночной экономики такова, что многие люди соглашаются иметь дело с заведомо нечестными работодателями, не видя для себя иного выхода, и надеясь, что пронесёт.

Впрочем, вернёмся к рабовладельцам. Охранники МПК, заметив съёмочную группу, быстро выскочили наружу. Ребята цеплялись, пихались, толкались и не пускали нас к проходной, заявляя, что это их частная собственность.

Особо отметим, что нас не пускали не через проходную, не пускали НА УЛИЦУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЕДУЩУЮ К ПРОХОДНОЙ. Потом появилась полиция. Появилась и скрылась. Появилась снова примерно через час. И это при том, что отделение находится за соседним с заводом забором. Наконец, юриста «Тонг Жахони» всё-таки пригласили на переговоры с руководством. Руководство заявило, что работника выпускает. Что паспорт был изъят временно, только для оформления регистрации, и вообще, это перегибы на местах (от посредника), а руководство ни при чём, и работников очень любит, ценит и уважает. Верим. Ага.

Было написано заявление в полицию, после чего мы коллективно покинули негостеприимные окрестности (вместе с вызволенным из неволи рабочим). Напоминаем. Подмосковье. 21-й век. Россия. Цивилизованная страна. Вроде...

А. Зимбовский 



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Всего комментариев к статье: 2
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lkj написал 28.10.2021 10:27
Вот за такую подлость русские пользуются всеобщим презрением и ненавистью
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поехал
не туда написал 28.10.2021 09:20
Надо было в вартовск, сургут и т.п.
Получил бы 90 за 15 дней, помбуром
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