Коронавирус и «Единая Россия» уже неразрывны. Первый исчезнет только тогда, когда исчезнет и вторая. А пока единороссы у власти, эпидемия будет поддерживаться, и чтобы держать трудящихся в тоталитарной узде. И только социалистическая революция покончит со всей этой дикостью.

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Вот некоторые внесистемные либералы возмущаются плохой организацией вакцинации. Какая наивность. Потому что Кремль не хотел, не хочет и не собирается хотеть должную вакцинацию. А зачем?!.. Чтобы народ опять собирался на улицах, митинговал, демонстрировал; а там и до организованного протеста против вопиющих фальсификаций выборов недалеко?!.. Да вы в своем уме.

Конечно, ситуация контролируется в своекорыстном виде, и чтобы эпидемия не превратилась в мор. Отсюда и локдауны. Но как только станет поменьше смертей, очередная комбинация поощрения бардака, и для нового витка закручивания гаек, почти неизбежна. И фактическая война с собственным народом будет продолжаться до тех пор, пока «Единую Россию» не вынесут из власти ногами вперед.

Поэтому коронавирус – оружие российского капитализма против прогресса и демократии. Автор этих строк не исключает даже существование мирового заговора в этом отношении, и чтобы держать народы планеты в покорности. А почему и нет, когда и первая и вторая мировые войны были фактическими заговорами капитала. И вот вам очередной глобальный кризис, начавшийся в 2008 году; и вот вам третья мировая война по выкачиванию денег из развивающихся стран за вакцины; но главное, по причине контроля над народами. И путинский режим, конечно, один из дичайших в этой цепи. Поэтому или годы тоталитаризма – или социалистическая революция.

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А эффективная борьба с эпидемией не так уж и сложна. Была бы политическая воля и реальная демократия. Что, собственно, и называется социальной революцией во все времена, а не одиозным «разумным консерватизмом».

Во-первых, социалистическая демократия устанавливает равный для всех порядок на границе с соответствующим карантином. Если болеешь, не въедешь до излечения ни в каком случае, и будь ты хоть любимым ребенком лидера страны. То есть, кое-кто подзабыл, но российская эпидемия началась по причине шастания блатных туристов по всяким Италиям и Евросоюзам, и когда там был полный разгар вируса. Да тот же Советский Союз похерил бы всю эту иностранную тусовку самым жестким образом, и направил бы всех подозрительных в больницы. Ан нет, нынешний пограничный и санитарный контроль оказался слабым и коррупционным.

Во-вторых, демократия финансирует медицину и образование всегда и везде должным образом. Всегда и везде, и коль это касается каждого гражданина, налогоплательщика и избирателя. Но у нас же на избирателя наплевать – отсюда и отсутствие коек, кислорода, матерное производство нужного оборудования, усталость медицинского персонала с нищенскими окладами и так далее.

Кстати, насчет вакцинации и, в-третьих. Не такая уж она и общедоступная, и нечего тень на плетень наводить. Найти точку вакцинации во многих регионах отнюдь не такое простое дело. Вот если бы бригада медиков приехала на каждое предприятие или в учреждение, и согласно медицинскому учету (а вдруг диабет, беременность и в таком духе), вакцинировала бы людей, многие не были бы против, и даже спасибо сказали. А самому переться черт знает куда, да не зная свои противопоказания, – зачастую сам человек не знает, каково состояние его организма, и вот в чем большая проблема, - это трудно и опасно. Ан нет, власть в стороне с какой-то ядреной мамы, - никаких бригад по трудовым коллективам, - а проблему свалили опять на самого человека, и распутывайся в одиночку. А не смог – несознательный. Издевательство. А налоги-то с какого хрена платятся, и чтобы все делалось организованно и цивилизованно.

Но на проблему можно посмотреть и содержательнее и, в-четвертых. Само капиталистическое общество подвержено эпидемиям, и как цивилизационно незрелое. Тот же капитал монополизируется достаточно быстро, стягивая производство в большие города с соответствующей скученностью, и цепь заражения происходит стремительно. А вот социалистическое общество изначально сбалансировано равным обменом трудом между городом и деревней, - деревня и отдаленные регионы развиты в достаточной мере, и нет сверх монополистических агломераций с гигантской скученностью народа, - и эпидемиям негде разгуляться. А если и медицина с образованием на высоком уровне по причине развитой советской демократии, то и говорить нечего (автор говорит и об образовании по той причине, что здоровый образ жизни и профилактика весьма важны для борьбы с нездоровьем, но это уже не столько проблемы медицины, сколько именно образования, и вот почему эти сферы вместе).

Да что доказывать очевидное. В том-то и дело, что нынешняя олигархическая власть плевать хотела на вакцинацию как минимум, и даже имеет выгоду запугивания масс как максимум. Мол, больше трех не собираться, а то сразу в каталажку. Если бы вируса не было, его надо было бы выдумать, настолько удобно узурпаторам (а не исключено, что и выдумали, и не в смысле конспирологии, а в прямом и классовом смысле очередной формы эксплуатации). Поэтому капитализм и эпидемии – вещи фактически неизбежные и неразрывные. И только социалистическая революция положит этому конец.

Если уж первая революция сделала гигантский прогресс за семьдесят лет; то вторая и окончательная выведет страну в безусловные лидеры. В частности, вот был бы сейчас социализм в России с соответствующей медициной, образованием и карантином – страна вырвалась бы впереди всех по восстановлению экономики. Мировой буржуазный кризис, наоборот, был бы использован наподобие гигантского шанса для роста.

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Итого. Автор убежден не только в стратегической и исторической ущербности путинского режима в виду переходного периода к реальному социализму – но даже конкретные и тактические формы такого исхода начинают просматриваться, и в чем суть сказанного. Они явно появились на горизонте; и их можно разглядеть, так сказать, уже в бинокль.

Во-первых, инфляция поперла резко вверх с поднятием ставки и еще большей закредитованностью огромной части населения. И автор был прав еще год назад в этом смысле, и сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А во-вторых, коронавирус с локдауном и безработицей будут добавлять масла в огонь. Стагфляция чистой воды. Да и западные санкции никуда не исчезают, а даже усиливаются.

Иной читатель все же не поверит в радикализм автора. Мол, какая еще революция, когда магазины работают, машины снуют туда-сюда, люди решают свои проблемы и так далее. Но спросите любого, знал ли он в каком-нибудь 1984-м году, что СССР исчезнет через семь лет, никто не ответит утвердительно. Да что там говорить, дефолт 1998 года случился подобно грому среди бела дня. И единороссам никуда не деться с подводной лодки. Если коготок увяз, всей птичке пропасть.

И вот уже мелкий и средний бизнес, страдающий от закрытия, задумается, а не помочь ли левым силам, иначе этому ужасу не будет конца. Также подумают многие люди, потерявшие близких по причине бездарности власти. Поэтому коронавирус – хоть и очевидное оружие в руках «Единой России», но обоюдоострое. Последняя и не использовать его не может, – если все отменить с сегодня на завтра с соответствующими политическими свободами, то волна демократии сметет опозорившийся режим к чертовой матери, - и использовать уже опасно, так как народ близок к белому калению. Но, собственно, это и называется историческим тупиком. Так и происходит со всеми реакционными режимами.

То есть, единороссы, похоже, переборщили с политическим пренебрежением к эпидемии (да и вообще по причине врожденной импотенции, так тем более). Потеря авторитета в виду провала борьбы с болезнью уже смахивает на обвальную. Следующий год будет, и не может не быть, революционным. Но и нынешняя оппозиционная агитация должна быть неотразимой. И карантин, и производство вакцин, и медицинский уход, и процесс вакцинации были бы В РАЗЫ ЛУЧШЕ в условиях социализма, и в чем еще один смысл статьи.

Ну, так, и вперед. Агитация и пропаганда сделают свое дело, и на местном уровне особенно. Но об этом еще будет разговор.