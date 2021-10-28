В столице и области стартовал режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября.

С четверга в Москве и Московской области начались вынужденные каникулы: приостановили работу развлекательные заведения, кафе и рестораны могут работать только навынос и на доставку. Прекращают работу библиотеки, фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны и бани, а также магазины, не торгующие товарами первой необходимости, в том числе магазины одежды и алкомаркеты.

Оставить людей наедине с собой без выпивки – занятие рискованное. И запасы не помогают – припасенное на неделю будет выпито в первые два дня.

Тем более, что с похмелья и пойти будет некуда… Разве что пойти в лес, да там и удавиться с тоски.

Не продуман вопрос пира во время чумы. Вот не продуман…

А.Б.