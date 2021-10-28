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Московский листок

Не продуман вопрос пира во время чумы

Опубликовано 28.10.2021 в разделе комментариев 3

алкоголь выпивка
Не продуман вопрос пира во время чумы

В столице и области стартовал режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября.

С четверга в Москве и Московской области начались вынужденные каникулы: приостановили работу развлекательные заведения, кафе и рестораны могут работать только навынос и на доставку. Прекращают работу библиотеки, фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны и бани, а также магазины, не торгующие товарами первой необходимости, в том числе магазины одежды и алкомаркеты.

Оставить людей наедине с собой без выпивки – занятие рискованное. И запасы не помогают – припасенное на неделю будет выпито в первые два дня.

Тем более, что с похмелья и пойти будет некуда… Разве что пойти в лес, да там и удавиться с тоски.

Не продуман вопрос пира во время чумы. Вот не продуман…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7920 написал 28.10.2021 10:44
сначала сделать, потом думать - фирменный стиль режима карлика?
или чем больше чинуша, чем тупее - селекция последних десятилетий?
в последнее время каждая 7-я смерть в мире от ковида - в России - за что огромное спасибо режиму карлика?
КГБшник должен заниматься тем, чему его обучали - стучать, подслушивать и уметь пользоваться "новичком" ?
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(без названия)
Заполярник написал 28.10.2021 09:50
Интернет!
Заменяет все развлечения.
Игры, фильмы, книги, секс.
На мой взгляд неправильно закрыли фитнесы, бассейны, бани.
Это и есть спасение от вирусов, здоровый образ жизни, а он под запретом. Потом привитые люди почему не могут поплавать, попариться?
День абсолютно свободный, почему бы не составить расписание?
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(без названия)
Длтлдтлдтдж написал 28.10.2021 09:34
Пффф, - еще двести лет назад наше Черное Солнце сформулировало: "Есть упоение в бою И(!!!) бездны мрачной на краю"
Точнее - на краю, а потом - в бою(единственноверники смотрят цытату дедушки бланка, многа думают).
беспредел как край, а край, как беспредел - взаимосвязь, панимайш!
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