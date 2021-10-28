В столице и области стартовал режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября.
С четверга в Москве и Московской области начались вынужденные каникулы: приостановили работу развлекательные заведения, кафе и рестораны могут работать только навынос и на доставку. Прекращают работу библиотеки, фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны и бани, а также магазины, не торгующие товарами первой необходимости, в том числе магазины одежды и алкомаркеты.
Оставить людей наедине с собой без выпивки – занятие рискованное. И запасы не помогают – припасенное на неделю будет выпито в первые два дня.
Тем более, что с похмелья и пойти будет некуда… Разве что пойти в лес, да там и удавиться с тоски.
Не продуман вопрос пира во время чумы. Вот не продуман…
А.Б.
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стоик7920 написал 28.10.2021 10:44
или чем больше чинуша, чем тупее - селекция последних десятилетий?
в последнее время каждая 7-я смерть в мире от ковида - в России - за что огромное спасибо режиму карлика?
КГБшник должен заниматься тем, чему его обучали - стучать, подслушивать и уметь пользоваться "новичком" ?
Заполярник написал 28.10.2021 09:50
Заменяет все развлечения.
Игры, фильмы, книги, секс.
На мой взгляд неправильно закрыли фитнесы, бассейны, бани.
Это и есть спасение от вирусов, здоровый образ жизни, а он под запретом. Потом привитые люди почему не могут поплавать, попариться?
День абсолютно свободный, почему бы не составить расписание?
Длтлдтлдтдж написал 28.10.2021 09:34
Точнее - на краю, а потом - в бою(единственноверники смотрят цытату дедушки бланка, многа думают).
беспредел как край, а край, как беспредел - взаимосвязь, панимайш!