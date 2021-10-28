Патриарх Кирилл осудил капитализм в Forbes France

Такое заявление патриарх сделал в интервью журналу Forbes France.

«Стремление к самообогащению как высшей цели жизни, как и самодовольный социальный эгоизм — противны христианскому мировоззрению. И стимулирует эти стремления, как мне представляется, не экономическая наука, для которой абсолютизация тех или иных факторов нехарактерна по природе. Скорее, эту роль выполняют финансово-экономические элиты, транснациональные корпорации. Причина поощрения потребительского инстинкта очень проста: максимизация прибыли, невзирая на социальные и личностные последствия», — заявил Кирилл.

Также патриарх выступил одновременно с критикой капитализма и марксизма.

«Превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии — одинаково недопустимо. Мы, прошедшие эпоху коммунизма, хорошо знаем, что идея социальной справедливости, превращенная в агрессивную идеологию, разрушает все вокруг себя. Сотни тысяч беззаконно казненных за веру, создание социального гетто для враждебных классов — вот реальность «коммунистического рая на земле». Не менее опасно и «капиталистическое евангелие», рассматривающее падение коммунизма как доказательство своей безупречности и безальтернативности», — сказал он.

И то сказать, доктрина христианства сформировалась в период позднего рабовладения, а усовершенствовалась при раннем феодализме. Даже понятие «раб божий» - и то из той эпохи. С чего ж патриарху особенно любить более поздние формации?

Хотя личное, вполне буржуазное состояние самого патриарха давно является поводом для слухов и обсуждений. Так, несколько лет назад бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин утверждал, что патриарх является долларовым миллиардером. Официальных подтверждений этой информации нет — все данные о финансовом состоянии РПЦ и ее иерархов являются строгой тайной.

Совсем недавно священник из Чувашской митрополии призвал патриарха раскрыть свои доходы. Сразу после этого его запретили в служении. В 2018 году был запрещен в служении священник из Белоруссии, опубликовавший фотографии кортежа и охраны патриарха.