Патриарх Кирилл осудил капитализм в Forbes France

Такое заявление патриарх сделал в интервью журналу Forbes France.
«Стремление к самообогащению как высшей цели жизни, как и самодовольный социальный эгоизм — противны христианскому мировоззрению. И стимулирует эти стремления, как мне представляется, не экономическая наука, для которой абсолютизация тех или иных факторов нехарактерна по природе. Скорее, эту роль выполняют финансово-экономические элиты, транснациональные корпорации. Причина поощрения потребительского инстинкта очень проста: максимизация прибыли, невзирая на социальные и личностные последствия», — заявил Кирилл.
Также патриарх выступил одновременно с критикой капитализма и марксизма.
«Превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии — одинаково недопустимо. Мы, прошедшие эпоху коммунизма, хорошо знаем, что идея социальной справедливости, превращенная в агрессивную идеологию, разрушает все вокруг себя. Сотни тысяч беззаконно казненных за веру, создание социального гетто для враждебных классов — вот реальность «коммунистического рая на земле». Не менее опасно и «капиталистическое евангелие», рассматривающее падение коммунизма как доказательство своей безупречности и безальтернативности», — сказал он.
И то сказать, доктрина христианства сформировалась в период позднего рабовладения, а усовершенствовалась при раннем феодализме. Даже понятие «раб божий» - и то из той эпохи. С чего ж патриарху особенно любить более поздние формации?
Хотя личное, вполне буржуазное состояние самого патриарха давно является поводом для слухов и обсуждений. Так, несколько лет назад бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин утверждал, что патриарх является долларовым миллиардером. Официальных подтверждений этой информации нет — все данные о финансовом состоянии РПЦ и ее иерархов являются строгой тайной.
Совсем недавно священник из Чувашской митрополии призвал патриарха раскрыть свои доходы. Сразу после этого его запретили в служении. В 2018 году был запрещен в служении священник из Белоруссии, опубликовавший фотографии кортежа и охраны патриарха.
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стоик7920 написал 28.10.2021 10:47
2213 написал 28.10.2021 10:19
Бендер написал 28.10.2021 10:04
Ждьлдолблб написал 28.10.2021 10:02
Спор догматиков между собою - кидалово кирпичами: от фолиантных до субстанционных.
...
Сразу по сути:
Капитализм - Бытийный Факториал.
еще раз для тупых:
БЫТИЙНЫЙ ФАКТОРИАЛ - Комплексный Мультипликатор уровня развития.
Коммунизм - идея самоуничтожения через саморастворение.
и гундяевские, и бланковские попугаи идут на, - неинтересны, эээ - вовапутен тож
И!
А шо там насчот "собирайте сокровища...", ась?
И!! - сотни миллионов "безвинно казненных за веру" в иные "сокровища небесные", - казненных всеми и всякими собирателями оных "небесных" - эт каг??
и
когда Кирюха провозгласит крестовый поход супротив ссудного процента, на котором, аки на нитках, дергаеццо перед нами картонная дурилка расеянской власти?
замкадыш написал 28.10.2021 09:56