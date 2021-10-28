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Московский листок

Патриарх Кирилл осудил капитализм в Forbes France

Опубликовано 28.10.2021 в разделе комментариев 5

церковь рпц кирилл
Патриарх Кирилл осудил капитализм в Forbes France

Такое заявление патриарх сделал в интервью журналу Forbes France.

«Стремление к самообогащению как высшей цели жизни, как и самодовольный социальный эгоизм — противны христианскому мировоззрению. И стимулирует эти стремления, как мне представляется, не экономическая наука, для которой абсолютизация тех или иных факторов нехарактерна по природе. Скорее, эту роль выполняют финансово-экономические элиты, транснациональные корпорации. Причина поощрения потребительского инстинкта очень проста: максимизация прибыли, невзирая на социальные и личностные последствия», — заявил Кирилл.

Также патриарх выступил одновременно с критикой капитализма и марксизма.

«Превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии — одинаково недопустимо. Мы, прошедшие эпоху коммунизма, хорошо знаем, что идея социальной справедливости, превращенная в агрессивную идеологию, разрушает все вокруг себя. Сотни тысяч беззаконно казненных за веру, создание социального гетто для враждебных классов — вот реальность «коммунистического рая на земле». Не менее опасно и «капиталистическое евангелие», рассматривающее падение коммунизма как доказательство своей безупречности и безальтернативности», — сказал он.

И то сказать, доктрина христианства сформировалась в период позднего рабовладения, а усовершенствовалась при раннем феодализме. Даже понятие «раб божий» - и то из той эпохи. С чего ж патриарху особенно любить более поздние формации?

Хотя личное, вполне буржуазное состояние самого патриарха давно является поводом для слухов и обсуждений. Так, несколько лет назад бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин утверждал, что патриарх является долларовым миллиардером. Официальных подтверждений этой информации нет — все данные о финансовом состоянии РПЦ и ее иерархов являются строгой тайной.

Совсем недавно священник из Чувашской митрополии призвал патриарха раскрыть свои доходы. Сразу после этого его запретили в служении. В 2018 году был запрещен в служении священник из Белоруссии, опубликовавший фотографии кортежа и охраны патриарха.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик7920 написал 28.10.2021 10:47
неужели Гундяй аскет и живет в хибаре, не носит часы за десятки тысяч долларов, не катается на многомиллионных яхтах?
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(без названия)
2213 написал 28.10.2021 10:19
Российская пропаганда (с участием власти и с ее одобрения),отличается "небывалой оригинальностью".То есть,она безжалостно клей мит все то,что процветает в самой же россии,но,при этом,все стрелки,почему-то,переводит на других.Например,гневно осуждается весь капитализм-в принципе,которому на самом деле,до идеального строя,конечно-"далековато",но,в то же время,ничего не говорится о самих себе и своих феодальных методах управления,которые,гораздо поганее,чем все капиталистическое-на свете.Для чего такое делается-загадка,поскольку,если российская пропаганда хочет этим отвлечь внимание электората от косяков,совершаемых самой российской властью,то,надолго-не получится,потому,что электорат проживает в россии,а не,в америке,например,и для него гораздо важнее,что происходит именно здесь,именно с ним самим,а не с другими не где-то "в заоблачных далях",где,кстати,до такого беспредела,как в россии,доходить,пока,что еще даже "и не думают".
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(без названия)
Бендер написал 28.10.2021 10:04
Почем "опиум" для народа? КГБбанда хорошо финансирует РПЦ?
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(без названия)
Ждьлдолблб написал 28.10.2021 10:02
Воистину, - о хосспиддя...
Спор догматиков между собою - кидалово кирпичами: от фолиантных до субстанционных.
...
Сразу по сути:
Капитализм - Бытийный Факториал.
еще раз для тупых:
БЫТИЙНЫЙ ФАКТОРИАЛ - Комплексный Мультипликатор уровня развития.
Коммунизм - идея самоуничтожения через саморастворение.
и гундяевские, и бланковские попугаи идут на, - неинтересны, эээ - вовапутен тож
И!
А шо там насчот "собирайте сокровища...", ась?
И!! - сотни миллионов "безвинно казненных за веру" в иные "сокровища небесные", - казненных всеми и всякими собирателями оных "небесных" - эт каг??
и
когда Кирюха провозгласит крестовый поход супротив ссудного процента, на котором, аки на нитках, дергаеццо перед нами картонная дурилка расеянской власти?
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(без названия)
замкадыш написал 28.10.2021 09:56
Долларовый миллиардер в рясе купающейся в роскоши критикует капитализм которому он обязан всем своим существованием! Власть лицемеров,воров,врунов,подонков!
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