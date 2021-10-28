Чиновники современной России растеряли то, что должно быть в головах

23 - го октября первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.Мельников заявил, что партия рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд в связи с применением дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Вероятно будем готовить и обращение в Конституционный суд: само по себе использование двух разных систем на одних и тех же федеральных выборах нарушало конституционный принцип равенства избирателей. Почему же Мельников не сказал сколько дней, недель или месяцев партия будет рассматривать? Уже прошло более месяца, а вы всё рассматриваете. Возможно существуют определённые сроки обращения в суд по поводу выборов. И когда же вы будете готовить обращение в суд? У вас не хватает времени? А чем вы заняты? Ваши предложения фракция от партии власти даже не принимает к рассмотрению. Сидите в думе как пешки, а вы депутат Мельников чуть выше.

Есть другой пример. Телеканал СNN выпустил материал о "самой опасной версии" президента России. По мнению журналистов во многом западная истерия по поводу России и русских привела к такому эффекту. Политического лидера нашей страны западные журналисты описывают со страхом, и с завистью - как самого влиятельного и сильного. Свою силу и уверенность президент в очередной раз продемонстрировал во время газового кризиса в Европе.

Почему Западная пресса ведёт себя именно так? Чтобы растворить бдительность. Президент России действительно подумает, что он самый сильный и смелый и можно немного расслабиться, хотя он и не напрягался. А в это время США не теряет даром время и работает с молодёжью подготавливая майдан по сценарию Украины. Я снова напомню высказывание К.Шахназарова на передаче у В.Соловьёва. Найдите и почитайте. Российская власть никаких мер против одурачивания молодёжи на деньги США не принимает.

Российские коммунисты говорят, что они не уйдут с улицы и этим могут воспользоваться пропагандисты США, которые являются сотрудниками ЦРУ и в изменении политического строя в других государствах имеют приличный опыт.

Читатель, вы хорошо усвоили опыт США в Ливии? С какой жестокостью они уничтожили лидера Джамахирии. Нашлись ведь исполнители. Их подготовили инструкторы США. Может такое произойти в России? Вполне. Вы спросите, почему? Через интернет нам показываю каждый день опросы на улицах России. Правда встречаются пенсионеры, которые за президента. Говорят, что ему не хватило время сделать Россию и народ богатыми. Они говорят не понимая что, после 2024 года президент сделает в течение 12 лет. Местные власти уже не находят землю для отвода под кладбища. Так вот молодёжь на опросах говорит, что не поддерживают президента. Многие говорят о ненависти, некоторые боятся сказать правду. Так что бунт подготовить есть возможность. Не надо перевоспитывать, надо просто уговорить, заплатив огромные суммы, что негатива для борцов не будет. Новая власть их защитит если она окажется в руках коммунистов. Но такого быть не может в нынешней России. Власть возьмут потомки предателей СССР и они никого не пощадят. Их политика будет соответствовать политики Талибов в Афганистане. Только они и больше никто. Коммунисты России решились созвать собрание со всей России. По их мнению надо менять ситуацию в стране, пока не стало поздно. Не знаю правда это или фейк? Они опоздали ровно на 26 лет, когда власть сама шла в их руки. И действительно надо что то делать и менять политику внутри страны. До чего власть довела народ. В Красноярске прямо на улицах из мусорных баков продают желающим просроченные продукты. Власть говорит об искусственном интеллекте. Какой может быть интеллект, когда продукты продают из мусорных баков. Смотреть тошно и страшно. И в этом не единичный город, к этому ведёт наша власть малые города. Даже не может ввести продовольственные карточки, боится, что не хватит средств на их оплату. Но никогда в предвыборные дни президент не затронул проблему вывода олигархами миллиардов долларов за пределы России. На эти средства можно было восстановить экономику страны и тогда можно диктовать свои условия любому государству. Президент доиграется со своей политикой, США и Запад на наши же деньги могут опрокинуть власть, но коммунистам ходу не дадут. Коммунисты сами должны принять решение о смене власти и исполнить.

Выступая в думе Геннадий Андреевич снова напомнил о совхозе имени Ленина и о том, что силовые структуры готовят майдан. Мы этого не допустим. Смелое заявление. А кто спросит Зюганова? Здравомыслящий народ уже похоронил Геннадия Андреевича не физически а морально. Он надоел народу своим враньём как горькая редка. Пишет и говорит он правду, но ничего не делает для торжества того, что говорит. Это и есть обман народа.

Почитал выступление нашего президента на Валдайском форуме. Кто же сочинял этот пасквиль? "Каждый из нас человек. Наша страна обладает преимуществом в нашем историческом опыте. (Наша в нашем масло масляное). Приходилось вспоминать много негативного, но зато у нашего общества выработался коллективный иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и социально - политическим обвалам. Люди у нас действительно ценят стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из - за безответственных устремлений очередных революционеров. (Придавили народ Нацгвардией, полицией прокуратурой, судами) У многих в памяти свежи события 30 -летней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР". Не знаю как президент, а я и мои земляки так и остались в яме. 30 лет народ перестал планировать свою жизнь. Не знаешь, что будет завтра, через неделю, месяц, годы. Никакой стабильности. Это у них всё нормально. Десять лет доходы народа падают, а у олигархов, чиновников, и просто воров растут не взирая на коронавирус. О какой стабильности говорит президент? 20 миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума и президент говорил, что к 2024 году нищету сократят до 6 %. Эти 6 % могут что то планировать? Более того прожиточный минимум это и есть нищета. Заплатил налоги и остаётся 5 - 6 тысяч на месяц. При этом на президента в сутки расходуется 52 миллиона рублей. И народ, конечно, нормально развивается, так что десятками умирает от палёной водки. Зачем повысили цену водки до 250 рублей за поллитровку? Народ пока на кухнях говорит, что президент и его команда с Чубаисом, Мишустиным решили проредить народ. Палёная водка и наркотики забрали все регионы страны. И как правило их крышуют высокопоставленные чиновники. Об этом есть фрагменты даже в современных фильмах.

А выступление президента похоже на пожелания на ближайшие годы. Такие выступления происходят ежегодно и даже оформляются указами, но воз не трогается с места.