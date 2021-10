О приборе "ТОР" концерна "Гранит" и лженауке наука ученые В аннотации указывается, что создателями аппарата «ТОР» якобы «был выделен электромагнитный спектр возбудителя COVID-19. Полученный спектр был преобразован таким образом, чтобы нейтрализовать исходный». 1) Возбудитель covid-19 – это РНК в капсидной оболочке. Спектр РНК, которая имеет кольцевую форму – это продольные, изгибные и крутильные колебания ее беспорядочной спирали. Сама по себе молекула РНК ничего не излучает, выделить ее спектр невозможно. Для того, чтобы молекула излучала, ее сначала нужно возбудить, например, пикосекундным лазером. Соответственно, ни о какой нейтрализации того, чего в невозбужденной молекуле нет, и речи быть не может. Указывается, что прибор создает «помехи патогену». Но патоген в плане электромагнитного излучения не активен, создать ему помехи невозможно. 2) В аннотации указывается: «… аппарат ТОР признан безопасным для человека. Его электромагнитная мощность в разы ниже мощности бытовых приборов и смартфонов». Это безграмотная формулировка: смысл имеет не мощность, а плотность потока мощности, именно для плотности потока мощности установлены СанПиН. 3) В аннотации указывается: «Безопасность аппарата ТОР и его противовирусная эффективность была признана Роспотребнадзором РФ – в ноябре 2020 года были получены документы, разрешающие использовать аппарат ТОР в качестве санитарного прибора для очистки воздуха». Таким аппаратов множество, в том числе СВЧ, КВЧ, УФ, приборы кварцевания. Они очищают воздух, в основном, от бактерий, синегнойной палочки в операционных и пр. 4) В аннотации нет ни единой ссылки на научные статьи в ведущих журналах - об экспериментах in vivo, больше того, о доклинических исследованиях in vitro, нет и патентов, в которых бы с помощью аппарата «ТОР» был уничтожен именно вирус и именно covid-19. 5) В каком диапазоне частот работает «ТОР»? - Частота, например, крутильных колебаний РНК находится в миллиметровом диапазоне, диапазоне КВЧ. В продаже существуют КВЧ-приборы, они, действительно, лечат, но лечат не специфическим частотным воздействием, а нагревом точек акупунктуры. Дело в том, что для КВЧ вследствие крайне высокой частоты возникает сильный скин-эффект. КВЧ-поле не может проникнуть в организм человека глубже, чем на несколько миллиметров. Лечить пораженные вирусом легкие КВЧ не может. - Частота продольных колебаний, если считать РНК однородной спиралью, располагается в диапазоне мегагерц, но, поскольку РНК covid-19 спирализована далеко не по всей длине, частота ее продольных колебаний также лежит в КВЧ-диапазоне. - Изгибные колебания внешнее электромагнитное поле вызывать в РНК не может, т.к. отдельные участки нити РНК нейтральны. 6) В аннотации указывается: «У всех, кто использовал ТОР и ТОР-М, заболевание, если и наступало, протекало в легкой форме, без необходимости госпитализации. Был отмечен и профилактический эффект предложенного метода». В то же время указывается, что ««зашумление» создается прицельное, не затрагивающее другие частотные эшелоны электромагнитное поле». Спрашивается, на что воздействует «ТОР», если вирусов в организме еще нет, а «зашумление» не затрагивает другие частотные диапазоны? В аннотации написана чепуха. 7) В аннотации указывается: «В январе 2021 г. клинические исследования начались… в клиниках Самарского ГМУ Минздрава РФ… число участников… 236 чел. … Главным исследователем выступил дмн, главный внештатный терапевт Минздрава РФ по Самарской области… О. В. Фатенков… Результаты: метод… позволяет 87% госпитализированным уже через четыре дня от начала применения… избавиться от возбудителя опасного заболевания: ПЦР-тесты демонстрировали отрицательный результат. Этот показатель в группе испытуемых зафиксирован на уровне в пять и более раз выше, чем в группах контроля и плацебо». Но Фатенков – терапевт, он не микробиолог, не вирусолог. О нем в интернете почти ничего нет, кроме указания должности и стажа, он не отмечен даже в Википедии. Его докторская диссертация – «Новое о нарушении биомеханики сердца, малого круга кровообращения и артериальной системы у больных начальными стадиями хронической сердечной недостаточности и возможности их коррекции ингибиторами…» Как врач, Фатенков обязан знать: чтобы получить разрешение провести клинические испытания, необходимо провести доклинические исследования, а) in vitro, б) in vivo на мышках. Но нигде ничего похожего опубликовано не было. Отсюда неопровержимо следует, что Фатенков свою диссертацию купил - либо в подземном переходе, либо в интернете. 8) Итак, больные выздоравливают уже через 4 дня. Однако в другой аннотации читаем иное: «По результатам испытаний уже на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией результаты ПЦР-теста становятся отрицательными. Динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2й – 3й недели применения на 30 – 50%». То есть: либо 4 дня, либо 5 дней, либо лишь со 2-й – 3-й недели, и только на 30-50%, а не 87%. Явные нестыковки в аннотациях. Но создатели «ТОРа» уверяют, что на все эти цифры получены документы Росздравнадзора! И что это за разброс 30-50%, если число испытуемых строго определено? Что за чепуха? 9) В данной аннотации указывается и мощность прибора – 80 Вт. Извините, но это намного выше мощности смартфонов. Если в ТОРе 80 Вт - выходная мощность, это примерно 1/10 часть утюга. Разделим площадь разогретого утюга на 10 и получим, что такое ТОР. Приходится констатировать, что прибор «ТОР» - фальшивка. Его описание составляли неграмотные люди. Но дело не только с составлении, уже содержание аннотации позволяет понять, что мы имеем дело с фальсификацией. Что касается ссылок в аннотациях на Росздравнадзор. Увы, сегодня легко можно получить патент на вечный двигатель. Лично знакомился с одним уже выданным патентом. К сожалению, остается фактом резкое снижение уровня науки в РФ, в частности, экспериментальной медицины. Сегодня академики РАН (Чучалин) путают гелий при 80 градусах, которым вентилируют легкие, с жидким гелием, которым занимались Капица и Ландау, доктора медицинских наук (Редько) уверяют, что вакцинированные являются источником инфекции. Деньги правят бал, физики из солидных вузов (напр., им. Курчатова) бросились измерять напряженность Фаворского света и регистрировать мироточение, химики занялись изучением якобы лечебных свойств воды, над которой прочитали молитву и к ним присоединились, чтобы кусок пирога мимо рта не проплывал, мошенники, купившие звание в подземном переходе… Уже в обиход вошли параллельные миры, общение с инопланетянами, путешествия во времени, всевозможные «информационные воздействия», структурированная вода и даже облучение нулевыми колебаниями вакуума, только успевай уворачиваться. Некоторые (покойный Курапов и пр.) пишут, что их торсионные поля даже улучшают свойства плавки металла, а в Киеве (прошла информация) продают облученную нулевыми колебаниями вакуума водопроводную воду, лечащую все болезни, по 200 долл. за флакончик. Другие пытаются затащить больных в пирамиды, якобы там особая аура, третьи продают волшебные «японские» фильтры, якобы намагничивающие воду, которая опять же лечит все болезни. Различные мошенники в качестве панацеи от всех болезней продают чудодейственный кальций (фирма Тинь Ши), «матрицу жизни» (напр., пермская фирма «Эктон» Мельникова и Федорова) с якобы записанным на них состоянием здорового организма, картонки с якобы записанными на них торсионными полями (фирма «Фермион»), «живые» витамины, продлевающий жизнь «органический цинк» по лицензии одного японца («Здоровье Сибири») и пр. Создана дополнительная академия РАЕН, академики которой проповедуют не существующие в природе торсионные поля (Шипов, Акимов), больше того, откровенную мистику, изучают влияние настроения экспериментатора на движение элементарных частиц, действие его волевого импульса на структуру Вселенной, глубину проникновения сверлящего взгляда в бетонную стенку и прочее. В недрах РАЕН плодятся псевдонауки вроде «хронобиологии» г-жи Агуловой. И все представители этой волны сравнивают свое мошенничество с гонимой в одно время в СССР генетикой. И, конечно же, вопли: «Власти скрывают, официальная наука скрывает, ученые пока не дали ответа» и т.п. Они не так безобидны, особенно «нетрадиционные врачи». Кроме того, в РФ в конце 90-х - начале нулевых были потрачены значительные бюджетные средства на программы по экспериментальному изучению «торсионных полей», на извлечение энергии из гранита, на осуществление холодного ядерного синтеза, на астрологические «исследования» в Минобороны, МЧС, МВД, Государственной думе. Лженаучный проект «Чистая вода» был принят как партийный проект «Единой России». Во внесённом в правительство варианте бюджет программы на 2010-2017 гг. превышал $14 млрд. р. Есть и такой способ… *** Определения понятию можно давать атрибутивные, функциональные, с выделением рода и отличного от рода признака, предельные понятия определяются через диалектическое противоположение, как, например, определение материи. Атрибутивный подход страдает тем, что атрибутов может быть много, для материи – крайне много. Однако можно выделить существенные атрибуты, например, для определения классов Ленин выделил существенные атрибуты: отношение к средствам производства, место в общественной иерархии, уровень доходов. Существенные признаки лженаучности: 1. Безграмотность авторов в естественных науках, которую они возмещают нахватанностью терминов, фактов, известных фамилий. Еще хуже полуграмотность. 2. Некритичное использование новых непроверенных методов, сомнительных и зачастую ошибочных данных и сведений, а также отрицание возможности опровержения. 3. Некритичное использование еще не объясненных феноменов, их объяснение в духе отрицания всей предшествующей науки, что крайне вредит попыткам их научного исследования. 4. Невменяемость авторов, когда им объясняют их неграмотность или заблуждения, они ничего не хотят слышать, отвечают безграмотностями и продолжают талдычить своё. (Впрочем, этот момент характерен для всего интернет-сообщества, достаточно почитать, что пишут в комментариях.) 5. Либо фальсификация экспериментальных подтверждений (Хазен А. , член Нью-Йоркской АН, О лженауке, её последствиях и об ошибках в науке. Наука и жизнь. 2002. №10), таково, в частности, манипулирование данными общей теории относительности, либо их отсутствие, либо использование заведомо фальсифицированных данных (напр., таблиц Чижевского). 6. Введение в процесс научной работы, научных публикаций и обсуждений политических и религиозных установок (Хазен А., там же), признание в качестве содержательной характеристики истины таких субъективных элементов, как вера, мистическое видение или другие формы болезненного сознания, опора на оккультизм, «астральный план», «тонкие поля», «энергия ауры», «биополя» и т.п. 7. Использование гипотез, которые невозможно проверить на практике. Лжеученые игнорируют теорию эксперимента, поэтому их данные не обязательно сознательно фальсифицированы, просто эксперименты проведены с существенными методологическими нарушениями, как это было, напр., у Курапова. Масса антинаучных теорий – у инженеров, которые вдруг решили вторгнуться в теоретическую физику, астрофизику, физику Солнечной системы, в которых они ни уха, ни рыла, они используют, не понимая смысла, тему резонансов, числа Фибоначчи, представляют Солнечную систему как атом Бора и т.д. Особым спросом пользуется «квантовый мистицизм», основанный на субъективно-идеалистической трактовке квантовой механики фон Нейманом, Шредингером и пр. Физики на Западе – тоже ангажированы не хуже журналистов, тоже отрабатывают идеологию. И понеслись телепортация с помощью квантового запутывания, мистический наблюдатель при рождении Вселенной, телекинез и т.п. ГМО, разумеется, опасны. Но купленные ученые, реальные специалисты, ссылаются на список научных работ итальянских авторов. Я связался с ними, и они мне прислали этот список: на самом деле в нем нет ни единой работы, где бы проверялось действие ГМО. А с другой стороны, против ГМО борется кокетливая Ирина Ермакова, которая в науке ни в зуб ногой, она даже не знает, что такое генетический код, открытый Гамовым. Статус всему этому мошенничеству и всей этой безграмотности придают безграмотные и безмозглые журналисты, которые не являются специалистами ни в чем, но пишут обо всем. Бизнес также не остается в стороне, с успехом продаются приборы для излечения всех болезней, напр., «на основе природных квантовых полей» (что уже вызывает смех), якобы они целую футбольную команду вылечили (и пропаганда на центральном ТВ), нагреватели с кпд = 100%, приборы для мгновенного измерения нитратов в овощах и фруктах и т.п., циркониевые браслеты и т.п. В пермском классическом университете один не слишком грамотный физик объявил, что может создавать алмазы из угля путем высоковольтного разряда. То, что для такого дела должен быть фазовый переход с высоким давлением, ему было невдомек. Но бизнес у нас безграмотный, как сам физик рассказывал: «Я никогда таких денег не видел». Философским дополнением к лженауке являются принцип креационизма, принцип верификации, принцип фальсификации Поппера, антропный принцип, принцип консенсуса, принцип релятивизма Фейерабенда. Кому нынче молятся на филфаках? Освальду Шпенглеру. А у него Достоевский родился в Петербурге. Таким образом, к лженаукам относятся: а) астрология (лженаукой ее признала и Французская Академия, но для безмозглых поклонников астрологии это ничего не значит), б) нетрадиционная медицина в ее современном виде, особо с использованием «структурированной» воды, в) нетрадиционные классические физика, химия, биология, г) создание вечного двигателя в земных условиях, д) теории перемещения во времени и в «параллельных» мирах, особо через черные дыры, е) нумерология, ё) уфология с ее ярчайшим представителем Игорем Прокопенко,, ж) волновая генетика, з) биорезонанс, биоэнергетика, и) дианетика, Каббала, й) нейролингвистическое программирование, к) теории эфира, холодного ядерного синтеза, информационных полей, «энергетических» лучей, л) компьютерная диагностика, м) учение о детях-индиго, н) учение о химтрейлах, о) ВСЯ современная история, как либеральная, так и сталинистская, так и троцкистская, так и анархистская. Еще байки про Стоунхендж, про лунный заговор, про двойника Земли, про лозоходцев… Существует даже общество плоской Земли! И полой тоже. И еще фэн-шуй! И еще зомбирование по телефону. И это не всё. Альфред Уильям Лоусон – спортсмен, бейсболист, основал Университет лоусономии, где преподавали только науку лоусономию и были запрещены любые книги и исследования, кроме тех, что изобрел Лоусон. Согласно Лоусону энергии не существует, а существует лишь постоянное противостояние между вещами с высокой плотностью и низкой плотностью, вся материя погружается в черную дыру на Северном полюсе и распределяется по внутренним артериям планеты. Все растения - паразиты и общаются друг с другом. Лоусон не одинок, другие проповедники объявили, что вирусы и грибы управляют людьми, герань по-разному откликается на ругань и молитву (по-японски), археологи нашли трехметровых австралопитеков, Гитлер разместил в Антарктиде летающие тарелки, а древние бабы доили динозавров и летали на космических самолетах. И вот уже Lenta.ru победно возвестила о создании волшебного прибора «ТОР», сообщают, что он уже запущен в серию! Дальше будет хуже. Потому что ЕГЭ и тестовая система, потому что реформа РАН, потому что в университетах развелись кафедры теологии.



Рейтинг: 3.00, Голосов: 2 Поделиться