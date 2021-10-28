Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В столице и области стартовал режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Рост цен волнует россиян в два раза больше, чем эпидемия коронавируса,
3 В объединение России и Белоруссии уже не верят
4 Число политзаключенных в путинской России достигло уровня СССР
5 Только 10% жителей России считает, что экономическая ситуация в России хорошая, и почти 40% называет ее плохой.
6 Закрыть автосервисы и шиномонтажи - это кому в голову пришло? https://forum-msk.org/material/news/1...
7 "Единая Россия" будет получать из бюджета больше 4 миллиардов рублей в год
8 Патриарх Кирилл осудил стремление к самообогащению и капитализм в целом https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Одним из последствий тяжелого течения коронавирусной инфекции может стать облысение
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