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Московский листок

"Единая Россия" будет получать из бюджета больше 4 миллиардов

Опубликовано 28.10.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 В столице и области стартовал режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Рост цен волнует россиян в два раза больше, чем эпидемия коронавируса,

3 В объединение России и Белоруссии уже не верят

4 Число политзаключенных в путинской России достигло уровня СССР

5 Только 10% жителей России считает, что экономическая ситуация в России хорошая, и почти 40% называет ее плохой.

6 Закрыть автосервисы и шиномонтажи - это кому в голову пришло? https://forum-msk.org/material/news/1...

7 "Единая Россия" будет получать из бюджета больше 4 миллиардов рублей в год

8 Патриарх Кирилл осудил стремление к самообогащению и капитализм в целом https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Одним из последствий тяжелого течения коронавирусной инфекции может стать облысение



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"Единая Россия" будет получать из бюджета больше 4 миллиардов
"Единая Россия" будет получать из бюджета больше 4...
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