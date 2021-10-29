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Московский листок

Общежитие Мостелефонстроя. Или побег нашкодившего ДГИ

Опубликовано 29.10.2021 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Общежитие Мостелефонстроя. Или побег нашкодившего ДГИ

27 октября 2021 года жители солнцевского дома 5/1 по улице 50 лет Октября вместе с Движением Общежитий Москвы и московскими коммунистами (ОКП-Рабочий Компас, Рабочий контроль, Коммунисты России) снова вынуждены были совершить поход в высокие ведомства по Западному округу

.

С тех пор как их дом был передан в 2019 году в собственность города (о чём мечтают многие общежития Москвы, дабы уберечься от участи быть проданными в частные руки), Департамент городского имущества, видимо, сам решил исполнить страшный сон многих жильцов общаг, и сам приступил к зачистке здания.

 

Часть жителей дома была расселена, на остальной (также заселённых Мостелефонстроем), по всему, решили сэкономить. Сначала (следуя Жилищному законодательству) жителям разрешили подавать на соцнайм, но потом оказалось, что вторая часть жителей дома своих жилищных прав чудесным образом лишилась. Подтверждающих документов на вселение у многих жителей нет (надёжно исчезли в бывшей УК), а сам ДГИ на пару с БТИ устроили путаницу с кадастровыми номерами комнат. Неправильная нумерация также стала препятствием для оформления соцнайма. Вместо устранения собственных ошибок Департамент и Бюро гоняют жильцов от одних дверей к другим. Жители перестали получать квитанции на оплату, в дом были направлены рабочие, которые проводят в здании капитальный ремонт — выставляют окна на этажах, дверные проёмы. Выходя из комнат под грохот дрели и молотков, жители попадают в коридоры, полные грязи, досок с гвоздями и цементной пыли. При всём этом жителям периодически выключают воду и свет, и даже информируют, что на очереди демонтаж раковин, туалетов, кухонь, и что когда рабочие начнут стелить пол, то жители пойдут с вещами на улицу.

В Приёмной Префектуры ЗАО было чисто и спокойно, жителей, отряхивающих строительные стружки со своих пальто, даже пропускать отказались. В Префектуре, видите ли, ковидный покой, и пригласить к жителям они могут только полицию. Под треск рации охраны и хорового призыва жителей о помощи к властям, в Приёмную спустился Лебедев Вячеслав Фёдорович, советник управления реновации. Не совсем профильный специалист для данного случая, но с миссией проведения приёма. Вячеслав Фёдорович выслушал жильцов, связался с ДГИ ЗАО (там ему ответили, что у них идёт работа по анализу, и что вопрос находится в их компетенции), пообещал жителями, что Префектура направит запросы в ДГИ и Управляющую компанию по поступившим жалобам.

Жители, следуя рекомендациям Префектуры, направились в ДГИ ЗАО (тот самый ДГИ, который собственно и орудует в общежитии по улице 50 лет Октября д. 5/1). Но в Департаменте на диалог с жителями никто не спешил. Были предложены подача обращения через почтовый ящик, беседа без ответов по внутреннему телефону, а сотрудник Службы одного окна своё рабочее место и вовсе демонстративно покинул. Стучаться в закрытые кабинеты Департамента пришлось призывами: «Мы ждём приёма!», «Защитим жильё от жулья!»

Департаменту пришлось, всё-таки, сдаться. На встречу с жителями направили таинственную представительницу, умеющую невнятно представляться. Она вдруг публично удивилась, что ДГИ собирается выселять людей, заверила, что никогда подобных заявлений ДГИ не делал. Здесь уже пришлось удивиться жителям (уж не с призрачными ли существами-самозванцами, чернящими Департамент, им приходилось встречаться в своём общежитии).

Но дальше сотруднице пришлось труднее. На вопросы — почему Департамент уже отказал жителям, имеющим все права на получение соцнайма, и каким правовым образом было проигнорировано к исполнению постановление Собянина № 743-ПП, ответить не смогла. Просто повторяла, что решения о выселении будет принимать суд (собственник ДГИ здесь ни при чём!), и что Департамент заключает договора соцнайма в соответствии с действующим Жилищным законодательством. Вот странно — так отчего же до сих пор не заключили?

«Требуем соцнайма!» — скандировали жители. Полиция, подоспевшая на помощь Департаменту, заявила, что жители будут задержаны за хулиганство, если не покинут ДГИ, ибо митинг, да уже и в нерабочее для Департамента время. Впрочем, представительница ДГИ и её двое молчаливых видеорегистраторов вместе скрылись за служебными дверями. Видимо, Департамент не очень понимает, что захлопнув дверь, проблем не решить, и жилищные права пружинами не задавить.

Утром 28 октября в общежитие вновь приехали рабочие с отбойными молотками, стали выкидывать строительный мусор в грузовик прямо с балкона 3 этажа, под которым находится единственный вход в здание. По всему ковидный режим департаментским не указ. Полиция вызовы жителей также проигнорировала, потворствуя очевидным нарушениям, когда всё население общежития (следуя указам мэра и собранное под одной крышей) попало в эпицентр цементных, пылевых и грохочащих работ. Остановить строительный размах удалось только при помощи видеофиксации данных событий.

 



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