Пленум ЦК КПРФ требует...

23 октября состоялся пленум ЦК КПРФ по итогам выборов и задачи на политическую борьбу партии. Те кто не пошли на выборы и не голосовали за КПРФ думали, что на пленуме встанет вопрос об отстранении Г.Зюганова от руководства партией. Фактически он угробил партию, так как многие покинули её ряды после того как Геннадий Андреевич на встрече с президентом заявил, что партия будет поддерживать все начинания президента. К чему они привели страну и народ, и что будет после 2024 года Зюганова не интересует. Возможно к 2023 году партия освободится от своего лидера и к выборам президента подойдёт партией ленинского образца.

Возможно до конца этого года большинство непришедших на выборы поймут, что они подложили себе такую свинью, от которой деревянный бушлат будет выходом из положения. К осени в стране дорожает практически всё. Производители, например, заранее предупреждают, что изделия из ржи подорожают основательно и не только. В начале года президент приглашал министра сельского хозяйства и они обсуждали вопрос увеличения цен на подсолнечное масло, сахар и другие продукты. Министр отвечал, что в 2019 году подсолнечника было посажено столько, что некуда было девать масло, поэтому в 2020 году посадили меньше и масла не хватило. Более того в этод период было закрыто 9 заводов по производству сахара. Вот такое у нас в России планирование человеком, который ничего не смыслит в сельском хозяйстве, он банкир и это говорит обо всём. Поэтому и в 2021 году на многие продукты не хватило сырья. Придётся покупать за границей на средства полученные от продажи газа. А народ так и будет получать и жить на 15 - 20 тысяч рублей. Почему же народ не заставит чиновников жить на такую же зарплату. Ведь нас власть просто грабит, сделав из народа рабов. Читатель, попробуйте возразить. Ведь министры меньше миллиона не получают, некоторые почти два. Неужели вы не можете сравнить миллион и 15 - 20 тысяч рублей? Нас ведь действительно превратили в рабов и мы согласились.

Для Зюганова его предательство обошлось без последствий и он начал продолжать свою предательскую политику. Проводит пленум, на котором с докладом выступил зам И.Мельников. Он как сидел в президиуме думы по левую руку от В.Володина так и продолжает сидеть с гораздо большей зарплатой чем рядовой депутат. Он 5 лет занимал пост заместителя Володина и что сделал для народа и страны? Ничего. Он просто делал авторитет Зюганову, сидя в должности заместители председателя думы.

"Партия подошла к выборам полностью отмобилизованной, с опорой на возрастающую народную поддержку. Вопреки обстановке политических манипуляций и грубого политического давления КПРФ практически на равных конкурировала с "Единой Россией", смогла существенно повысить уровень влияния в обществе. Предвыборная программа "Десять шагов к власти народа" явилась основой сплочения широкого блока лево - патриотических сил". Неужели КПРФ превращает Мельников в армию, употребляя термин "отмобилизованной". И где же Мельников видит равенство с партией власти? Она первое ваше предложение о рассмотрении проблемы "образование для всех" отклонила даже не изучив. Повышение уровня влияния в обществе вы основываетесь на том, что фракция прибавила 15 новых мест, то это далеко не то о чём вы думаете. Вашей жизни не хватит чтобы иметь большинство в думе, добавляя через пять лет по 15 мест. Не будут же избиратели, которые при всех неудачах считают своим долгом прийти на выборы голосовать за Жириновского или Миронова. Вашей заслуги тут нет. Я и мои земляки разочарованы бездействием Зюганова и его предательством, но голосовали за КПРФ. Больше не за кого голосовать. Вы с Зюгановым спрятались от народа и за это вас просто ненавидят. Выйдите за пределы Москвы и спросите первого попавшего на вашем пути об отношении к Зюганову и вы получите реальный ответ.

Так что решил пленум? Он потребовал создания парламентской комиссии Госдумы для расследования нарушений, имевших место при выборах. Неужели вы думаете, что В.Володин вас поддержит. Всё выборы прошли и это устраивает, и партию власти, а самое главное президента и премьера. Высказано требование отставки губернатора Брянской области А.Богомаза в связи с произволом при выборах. Всё зависит от решения депутатов "Единой России". И они, даже если губернатор виновен, не поддержат ваше предложение. Дадут понять, что вы балласт в думе и сидите тихо не мешайте "знающим" депутатам работать. Это не коммунисты а дети школьного возраста. Смотрите что они предлагают дальше? Участники пленума призвали ужесточить борьбу в отношении совхоза им. Ленина, СПК Звениговский, Усольского свинокомплекса, предприятия "Айвори интерьеры". А что разве борьба была и кто о ней знает? Не все знают эти предприятия, не то что бороться за них. Идёт рейдерский захват, а это уголовное преступление, но власть молчит. И у вас по этому поводу есть большой опыт говорить в пустоту , ничего не делая. Помните заявление вашего лидера в думе о воровстве миллионов долларов из займов дочерью Ельцина. Сказал и что? Из 450 дармоедов его поддержал один В.Илюхин. А костяк партии власти в думе не изменился. Вы для кого всё это говорите? На вашем сходняке выступил Н.Платошкин, но о нём ни слова в задачах на будущее. Какие же задачи поставил пленум? Анализ результатов выборов, выполнение наказов избирателей, усилению борьбы с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией, росту рядов КПРФ и так далее. Мне не известны наказы избирателей и есть ли они. Как вы можете их выполнить если ни одно ваше предложение "Единая Россия" не принимает даже к обсуждению. И вот на счёт усиления борьбы. Вы все семь созывов усиливаете борьбу по самым важным проблемам страны и народа. Вы не надорвались ещё? И где результат этого усиления? В возложении цветочков на большее вас нет.

Власть рассматривает проблему увеличения платы за проезд по дорогам, мостам, путепроводам. А это скажется на росте цен особенно на продукты питания. Их ведь возят на автомашинах. Фактически пленум ничего не решил, да и не мог решить при вашем плачевном положении в народе. Собрались, поболтали и разошлись по ухоженным квартирам, дачам снять напряжение от тяжёлой работы на благо себя. Вы то ничего не теряете пока у власти партия власти.

Суд отклонил иски коммунистов В.Рашкина, А.Гребенникова, И.Суханова об отмене результатов электронного голосования даже не ознакомившись с содержанием иска. А преступления продолжаются. Например, на Алтае арестован начальник одного отделения полиции за распространение наркотиков. И он к сожаление не одинок. Читатель, вы знаете почему даже полиция живёт на преступлениях? Ответ прост. Чиновники больших кабинетов самостоятельно установили себе миллионные зарплаты, премиальные, пользуются специальными поликлиниками и больницами, большинство лечатся за рубежом. А полицейские должны жить на нищенские зарплаты по отношению чиновников. Это и есть главный мотив коррупции силовых структур и не только.