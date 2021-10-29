В Питере кончилась вакцина

Питерцы пожаловались на то, что в пунктах вакцинации нет «Спутника Лайт» — однокомпонентной прививки от коронавируса. Об этом они сообщили в комментариях к публикации на странице губернатора города Александра Беглова «ВКонтакте» в четверг.

Ещё 26 октября горожане довольно беспроблемно прививались им, но уже накануне препарат закончился.

В Комитете по здравоохранению также в комментариях ответили, что «Спутник Лайт» действительно отсутствует на складе, но городские власти не в силах на это повлиять.

— Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет, — заявили в Смольном.

О чем, собственно, я и говорил раньше – вакцины производится существенно меньше потребности.

И пинать за это нужно не региональный минздрав, а федеральное правительство, которое позволило развалить фармацевтическую отрасль, а теперь не в состоянии ее восстановить.