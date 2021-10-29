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Московский листок

"Муз-ТВ" попало на ЛГБТ

Опубликовано 29.10.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
"Муз-ТВ" попало на ЛГБТ

Роскомнадзор (РКН) вынес предупреждение "Муз-ТВ" и составил административные протоколы в отношении редакции и её главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

В сообщении РКН поясняется, что в России показ подобных материалов возможен только со пометкой "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени). "Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора", - отметили в Роскомнадзоре.

В чём конкретно заключалась пропаганда, в ведомстве не ответили.

А неважно. У нас куда ни плюнь, везде одно и тоже. Вон даже Самойлова за недовольство ЛГБТ из «Ельцин-центра» поперли. А уж казалось бы…

 



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