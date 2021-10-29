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Московский листок

Республика Крым выстроилась за Севастополем в ковидных ограничениях

Опубликовано 29.10.2021 в разделе комментариев 1

кризис война безумие
Республика Крым выстроилась за Севастополем в ковидных ограничениях

Правда, окружить Крым пикетами глава республики Аксенов принципиально не намерен, но крымчан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, обязали соблюдать самоизоляцию дома с 30 октября. В выходить можно в магазин или вынести мусор, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Кроме того, принято решение о приостановлении льготного проезда. Казалось бы… Ладно арестовали ни за что, ни про что, так еще и в карман залезли.

Про поражение в гражданских правах по возрастному признаку даже не говорим.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7920 написал 29.10.2021 00:25
в свое время сионисты требовали Крым собственных нужд?
сейчас готовят удовлетворить их требования?
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