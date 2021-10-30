Кто такой ритейлер?

Розничный торговец, который осуществляет продажу товаров конечному покупателю – потребителю, – так говорят сами ритейлоры. Но тем самым (если исключить упаковку, погрузку, разгрузку, хранение, транспортировку и другие сопутствующие процессы процесса производства), ритейлоры сами признают, что они являются посредником между производителем (первичным продавцом) и потребителем – конечным покупателем. Посредник не участвует в производстве товаров. Он покупает и продаёт товары: то есть покупает не для собственного потребления, а для перепродажи другим. Но это уже не торговля, а спекуляция.

Торговля, это – когда покупатель покупает товар для собственного потребления прямо у производителя. Например, городской житель приезжает в деревню, чтобы купить у хозяина коровы, который сам за ней ухаживает, натуральное молоко для собственного потребления. Здесь товар переходит из рук производителя в руки потребителя прямо. Ритейлер же покупает товары у производителя лишь с целью перепродажи их и как можно дороже. Купить дёшево, чтобы продать дорого, – это закон спекуляции. Ритейлер, т.е. спекулянт, таким образом, одинаково наживается как на производителе, так и на покупателе.

Собственно говоря, с появлением капитализма торговля приказала долго жить, трансформировалась в спекуляцию. При капитализме торговли нет. Даже товар рабочая сила с развитием капитализма становится предметом спекуляции – так называемый заёмный труд. В настоящее время все биржи труда покупают и перепродают рабочую силу так называемым работодателям.

Если вы возьмёте в руки, например, книги, изданные в СССР (при социализме), даже в царской России, то вы найдёте на последней странице книги цену книги, отпечатанную в типографии. Это фактически исключало спекуляцию, по крайней мере, из первых рук. Так было со всеми видами товаров. В СССР все товары поступали от производителя прямо в розничную торговлю с указанием цены или на самом товаре или в накладных документах на товары. И попробовал бы магазин установить свою цену. Директора магазина просто посадили бы.

В СССР цены на товары устанавливались социалистическим государством в плановом порядке. Возможность планировать цены во всех отраслях народного хозяйства была обусловлена общественной собственностью в сфере производства и в сфере торговли. Однако установление социалистическим государством цен планомерно было не произвольным, субъективным, а основывалось на количестве общественно необходимого труда, которое затрачивалось на изготовление товаров, то есть на основе стоимости товаров. Но стоимость товаров не остаётся постоянной. Она постоянно меняется в зависимости от уровня общественной производительности труда. Чем больше общественная производительность труда, тем меньше стоимость товара. Чем меньше общественная производительность труда, тем больше стоимость товара. Поэтому стабильность плановых цен не исключает того, что время от времени они меняются; цена является лишь денежным выражением стоимости.

Кроме того, цены в СССР отражали и другие факторы, чтобы наилучшим образом учитывать материальные потребности предприятий и их работников с интересами общества. На товары более высокого качества устанавливались и более высокие цены, чтобы создавать материальную заинтересованность предприятий и их работников в улучшении качества изготовляемых товаров. Для материального стимулирования технического прогресса очень важно устанавливать повышенные цены на оборудование, обладающее более высокой производительностью, надежностью в эксплуатации. На некоторые продовольственные товары имелась градация по поясам и по временам года. Короче говоря, ценообразование при социализме имеет гибкий, дифференцированный характер. Но в отличие от капитализма процесс ценообразования в условиях социализма носит не стихийный, а научный, планомерный характер, а сама цена устанавливается на основе стоимости товара.

Ничего подобного нет при капитализме.

Прежде всего, здесь при установлении цены товара капиталистический производитель исходит не из стоимости товара, а из присвоения прибыли, которую он извлекает путём продажи товара торговому капиталисту – ритейлеру. Разность между ценой, по которой производственный капиталист реализует свои товары ритейлеру, и стоимостью средств производства + амортизация, возмещающая стоимость изношенной части средств производства, + стоимость сырья, материалов, топлива, энергии и т.д. + заработная плата рабочих и служащих + отчисления в социальный фонд страхования + налоги и другие государственные платежи, образуют его прибыль. Понятно, что в погоне за прибылью производственный капиталист всячески стремиться снизить эти свои издержки производства. Отсюда – постоянное стремление производственного капиталиста, (впрочем, как и ритейлера) снизить зарплату, усилить эксплуатацию рабочих и служащих, уменьшить отчисления в фонд социального страхования, налоги и т.д.

Во-вторых, благодаря беспощадной и жестокой эксплуатации производственных рабочих и служащих, производственный капиталист реализует свои товары ритейлеру ниже обще рыночной цены, но выше стоимости, точнее, себестоимости товаров на своём предприятии; себестоимость – это часть полной стоимости товара, которая равняется стоимости издержек средств производства + заработная плата + отчисления в фонд социального страхования.

В третьих, товар от производственного капиталиста поступает к ритейлеру без указания цены товара на самом товаре. Это даёт возможность ритейлеру опять-таки самому устанавливать цену товара не на основе стоимости товара, даже не на основе себестоимости товара, а на основе своей субъективной оценки товара. Здесь связь между стоимостью товара и ценой полностью маскируется. Больше того, ритейлер повышает ранее установленную цену товара под тем предлогом, что повышается стоимость будущих товаров, к стоимости которых стоимость уже изготовленных товаров никакого отношения не имеет. А о хитроумных акциях на один день и говорить не приходиться. Сегодня товар стоит на 5-10% дешевле, чем вчера, а завтра уже – на 30-50% выше, чем вчера.

Словом, ритейлер – торговый, точнее, спекулирующий капиталист эксплуатирует своих рабочих и служащих не меньше, если не больше, чем производственный капиталист.

Но было бы ошибкой думать, что можно юридическими законами запретить спекуляцию, как это было в СССР. Спекуляция и капитализм, это – тождественные выражения: в одном случае говорится по отношению к деятельности то же самое, что в другом – по отношению к продукту деятельности. Чтобы можно было законодательно запретить спекуляцию, необходимо капитализм заменить социализмом. А для решения этой задачи есть только одно средство – практика.

Спрашивается, может ли современная Россия достигнуть практики на высоте принципов 1917 года, т.е. революции?

«Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой: но и теория становится материальной силой, когда она овладевает массами» (К. Маркс, «К критике гегелевской философии права», с. 8). Теория способна овладеть массами, когда она становится революционной. Быть революционным – значит овладеть марксизмом-ленинизмом. Очевидным доказательством революционного характера марксизма-ленинизма, следовательно – его практической энергии, служит Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года (самая мирная, бескровная революция в истории).

В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие (Конституция РФ, ст. 13). Следовательно, в Российской Федерации признаётся также и марксистско-ленинская идеология, которая однозначно доказывает, что точно так, как капитализм пришёл на смену феодализму не случайно, а необходимо, закономерно, так и социализм приходит на смену капитализму также не случайно, а закономерно.

Но распространение марксизма-ленинизма не происходит автоматически. Идеи марксизма-ленинизма пробивают себе дорогу к массам в ходе ожесточённой борьбы с различными родами антимарксистскими учениями. Поэтому для внедрения марксистко-ленинских идей (в полном соответствии с конституцией РФ) в сознание масс их необходимо неустанно пропагандировать.