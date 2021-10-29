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Московский листок

За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток могут закрыть

Опубликовано 29.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Путин еще не решил баллотироваться на новый срок https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Россия приостанавливает работу с НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Подмосковье возможно введение системы QR-кодов для посещения заведений общественного питания

4 За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток могут закрыть салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон», которые находятся на улице Новый Арбат

5 Питерцы пожаловались на то, что в пунктах вакцинации нет «Спутника Лайт» — однокомпонентной прививки от коронавируса. https://forum-msk.org/material/news/1...

6 В России должно быть введено правило одновременной покупки автомобиля и парковочного места

7 Республика Крым выстроилась за Севастополем в ковидных ограничениях https://forum-msk.org/material/news/1...

8 "Муз-ТВ" наказали за ЛГБТ-пропаганду

9 Потихоньку на линию фронта возвращается человечность



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