Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Путин еще не решил баллотироваться на новый срок https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Россия приостанавливает работу с НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Подмосковье возможно введение системы QR-кодов для посещения заведений общественного питания

4 За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток могут закрыть салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон», которые находятся на улице Новый Арбат

5 Питерцы пожаловались на то, что в пунктах вакцинации нет «Спутника Лайт» — однокомпонентной прививки от коронавируса. https://forum-msk.org/material/news/1...

6 В России должно быть введено правило одновременной покупки автомобиля и парковочного места

7 Республика Крым выстроилась за Севастополем в ковидных ограничениях https://forum-msk.org/material/news/1...

8 "Муз-ТВ" наказали за ЛГБТ-пропаганду

9 Потихоньку на линию фронта возвращается человечность