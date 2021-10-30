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Московский листок

Перемены уже на подходе

Опубликовано 30.10.2021 автором Георгий Федоров в разделе комментариев 0

путин революция народ
Перемены уже на подходе

Как подводная лодка во вражеских водах я долго молчал тут (правильно делал), но мне очень много стало поступать вопросов про текущую ситуацию, протесты, аресты, задержания и подставы. Короче, выхожу из режима молчания.

Поехали!

1. Ситуация тяжелая. Путин обнулил не только срок, а вообще все правила, в том числе политические. То, что можно было делать раньше, сегодня делать невозможно. Любые несистемные проявления власть будет давить. Причём от этого не застрахованы даже системные политики. К сожалению, многие оппозиционеры этого не поняли, и уже часть из них подорвалась на этих «минах».

2. Правящий класс решает стратегические и тактические задачи удержания и воспроизводства власти. Выделены огромные ресурсы, и государственный аппарат настроен только на решение этих задач. Действия власти системны и последовательны. Пока я не вижу никаких возможностей политической деятельности вне системной оппозиции. Для левых сил осталось только две возможности работать: либо в рамках КПРФ, либо в рамках Справедливой России. Конечно есть много левых и патриотических движений и активистов, но их деятельность вне этих системных партий пока будет неэффективной и часто бессмысленной с практической точки зрения.

3. Настроения в обществе явно стали леветь, и запрос на социалистические перемены уже стал очевиден. Даже УГ и часть либеральных политиков это признают. Власти это тоже знают, поэтому и пытаются прессовать левый сегмент, а часть левой риторики даже пытаются перехватывать.

4. Перемены уже на подходе, поэтому необходимо мыслить и действовать очень умно и с холодной головой. Система на пороге своей трансформации. Нам необходимо это понимать, пытаясь быть нестандартными и, конечно же, стремясь к объединению. Политику можно считать войной, поэтому расслабляться нельзя ни на секунду. Надо быть собранными и понимать, что удар может прилететь в любой момент. И он может быть жестким. Даже в быту и в личном плане надо это понимать. За примерами долго ходить не надо. Один из последних - "дело лося".

Наша команда выходит из «отпуска», и уже в ближайшее время мы перейдём к активной работе. За предвыборный период мы очень много наработали и сейчас будем наращивать свой потенциал. У меня уже сложилась в голове тактика действий. У нашей команды очень хорошее настроение и желание побеждать. Я провёл консультации с многими коллегами по борьбе. У нас практически совпадают мысли на будущее. В ближайшее время мы окончательно согласуем с товарищами свою тактику и стратегию на год. Впереди большая работа. Справедливость и правда победят!)

P.S. Знаю, что мою ленту просматривают мои оппоненты и противники. Поэтому официально заявляю, что я и наша команда будем действовать в рамках закона. В ловушки мы постараемся не попасть. На провокации поддаваться не будем. Мы отдаём себе отчёт в том, с кем нам приходится бороться и в каком положении находится наша политика. Но даже в этих условиях можно побеждать. Я в этом уверен.



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