Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рашкин забыл про собственную неприкосновенность?

Опубликовано 30.10.2021 в разделе комментариев 0

рашкин лось
Рашкин забыл про собственную неприкосновенность?

МВД РФ опубликовало видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.На видео, предположительно, Рашкин  сидит в машине полиции, никаких комментариев не дает, ведет себя спокойно, не пререкается с полицейскими, а в конце видео знакомится с переданными ему протоколами.

Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.

Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет. Также сообщалось, что СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.

***

Я не рискну обсуждать фактическую и правовую стороны этого дела. Фактическую - потому что "под лавкой не сидел", а правовую - я не адвокат Рашкина, и уж тем более не обвинитель.

Я исключительно о политической стороне вопроса.

Оппозиционный политик имеет право стрелять лосей (и не только). А также пить, что горит, трахать, что шевелится и вообще он не институтка и не протестантский проповедник.

Единственное, чего он не может себе позволить - выглядеть м...ком!

Ему охотно простят и браконьерство, и супружескую неверность, и пьянство на свежем воздухе. А вот разочарования - не простят.

Конечно, подставили с лосем. Но ведь важно, как себя вести при этом. Оппозиционный политик должен каждую секунду ждать подставы! И что - не готов? 

Взял бы и сказал, что мясо - не лося, мол, убил и расчленил члена партии "Единая Россия"! Как ДНК лося? Не может быть! Неужели я так промахнулся?!

Ну или что-нибудь в таком духе. А то "нашел мясо", решил отвезти на опознание... 

Зачем отказался от освидетельствование на алкоголь? Да, был пьян! Был пьян в лесу. Имел право. Потом замерз и решил спастись на автомобиле. Про лося вообще ничего не знаю, мясо подкинули. 

И вообще - зачем останавливался, зачем открывал машину? Ты ж депутат! Лицо неприкосновенное! 

И объяснений, кстати, давать не обязан.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Верите ли вы в объединение России и Белоруссии?:
Результаты
Интернет-ТВ
За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток могут закрыть
За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток мог...
29.10.2021
Делягин одной фразой снес "Единую Россию"
Делягин одной фразой снес "Единую Россию"
29.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кто такой ритейлер? (1)
Рашкин забыл про собственную неприкосновенность? (0)
Перемены уже на подходе (0)
За нарушение режима нерабочих дней на 90 суток могут закрыть (0)
Общежитие Мостелефонстроя. Или побег нашкодившего ДГИ (1)
Делягин одной фразой снес "Единую Россию" (12)
Республика Крым выстроилась за Севастополем в ковидных ограничениях (5)
Россия приостанавливает работу с НАТО (9)
Пленум ЦК КПРФ требует... (13)
В Питере кончилась вакцина (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Выход дракона: Какие угрозы несёт России появление военной базы Китая в Таджикистане
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: МИД, вы охуели?
Дарья Митина Дарья Митина: Бывший слепой, самозванец и гусекрад
Дарья Митина Дарья Митина: Нам - 103!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss