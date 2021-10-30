Рашкин забыл про собственную неприкосновенность?

МВД РФ опубликовало видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.На видео, предположительно, Рашкин сидит в машине полиции, никаких комментариев не дает, ведет себя спокойно, не пререкается с полицейскими, а в конце видео знакомится с переданными ему протоколами.

Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.

Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет. Также сообщалось, что СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.

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Я не рискну обсуждать фактическую и правовую стороны этого дела. Фактическую - потому что "под лавкой не сидел", а правовую - я не адвокат Рашкина, и уж тем более не обвинитель.

Я исключительно о политической стороне вопроса.

Оппозиционный политик имеет право стрелять лосей (и не только). А также пить, что горит, трахать, что шевелится и вообще он не институтка и не протестантский проповедник.

Единственное, чего он не может себе позволить - выглядеть м...ком!

Ему охотно простят и браконьерство, и супружескую неверность, и пьянство на свежем воздухе. А вот разочарования - не простят.

Конечно, подставили с лосем. Но ведь важно, как себя вести при этом. Оппозиционный политик должен каждую секунду ждать подставы! И что - не готов?

Взял бы и сказал, что мясо - не лося, мол, убил и расчленил члена партии "Единая Россия"! Как ДНК лося? Не может быть! Неужели я так промахнулся?!

Ну или что-нибудь в таком духе. А то "нашел мясо", решил отвезти на опознание...

Зачем отказался от освидетельствование на алкоголь? Да, был пьян! Был пьян в лесу. Имел право. Потом замерз и решил спастись на автомобиле. Про лося вообще ничего не знаю, мясо подкинули.

И вообще - зачем останавливался, зачем открывал машину? Ты ж депутат! Лицо неприкосновенное!

И объяснений, кстати, давать не обязан.

А.Б.