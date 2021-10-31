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Московский листок

Что видится за арестами коммунистов Зюганова

Опубликовано 31.10.2021 автором Роман Милонравов в разделе комментариев 1

терроризм фашизм фсб
Что видится за арестами коммунистов Зюганова

На каких ценностях стоит нынешняя путинская власть? Мысленно пролистываю историю России, и делаю перечень, что и как из неё взяли путинисты для своего исторического фундамента. Что признают чаще всего в огрублённом, подкруглённом виде, что обходят, умалчивают. По принципу: взять из истории то, что подходяще для подкрепления нынешней неясной власти. Вот путинская статья об Украине. Повернулась Украина спиной к России, к Евразийскому худосочному союзу, да ещё «благоухающему» концентрированной коррупцией, выпестованной в кооперативе «Озеро», Путин подписывает статью о древности, оспаривая приоритет Украины, объявляя все три славянских народа – русских, украинцев и белорусов русскими. Чем не база для объединения славян как первого шага к восстановлению Советского Союза.

Выхватываются из истории выгодные путинцам персоналии, эпизоды. Князь Владимир, Красное Солнышко, креститель Руси. Нужен. Даже памятник князю недавно поставили на Васильевском спуске Москвы. А почему нужен? Главное в православной вере – смирение в принципе и смирение в отношении власти, какая бы она ни была. Смирение – давай сюда. За признание церковью нынешней власти – ей преференции: возврат сотен дореволюционных церковных зданий с высвобождением их от музейных применений и иных полезных.

Цари, императоры Иван Грозный, Пётр Первый. Держали страну, придворную челядь в ежовых рукавицах. Самодержцы. Чем не обрамление для путинского авторитаризма (до тоталитаризма ещё не дорос)? А тут уже мелькают выражения «культ личности Путина». Эти годятся. Про них в самых уважительных выражениях без ограничений.

Советский период. Октябрьская революция кусается. Революция сметает гигантов, не таких заурядностей, как Путин. И вот уже в докладе на Валдайском форуме Путин провозглашает: Россия исчерпала лимиты на революции. Хватит двух. В 1917 году и в 1991-м. Конечно, эта последняя как-то так сказалась на событиях, что с поверхностной подачи первого президента России Ельцина президентом стал Путин. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».

Сильный политик, сильная натура, конечно же, заявил бы товарищам по конторе глубокого бурения, рванувшихся к штурвалу власти: занимайтесь своим делом, охраной. Но сегодня есть мнение, что не без одобрения президента – чекиста в недавнем прошлом та же ФСБ избыточно активна в осуществлении руководства государством. Вот и переполняется экономическая жизнь страны слишком уж частыми посадками предпринимателей.

И нет чёткой конструкции построения государства. Поистине приходится удивляться неладам с логикой у нынешней руководящей команды. Капитализм. Но дальше поздней КПСС продвинулись к любви к усатому кормчему Сталину. Миролюбиво относятся чуть ли не к 45 процентам современных приверженцев Сталина, к новой характеристике палача ГУЛАГа как успешного менеджера построения социализма. Угрожают карой за искажение фактов о Великой Отечественной войне. Но ведь это история, оценки которой сформулировали коммунисты прежних десятилетий. И вдруг в ответ на протесты коммунистов КПРФ на митинге против подтасовок на выборах в Государственную думу путинские силовики обрушиваются на членов КПРФ и 40 или даже больше человек в Москве арестовывают, штрафуют. Значит, так. За вашу-нашу историю спасибо, и всё-таки вкусите санкций с арестами по полной программе.

Фишка-то в чём. Поскреби любого пропутинца, едроса, даже олигарха и уж точно силовика, обнаружится до боли знакомая протоплазма совка. Социализм 70-х, 80-х помечает каждого из них. Но вот политик Платошкин пытается создать нечто вроде движения, объединения, клуба и ратует за восстановление «улучшенного» социализма, без прилипал к идее, без тайных корыстолюбцев и без конъюнктурных бездарей, для народа (что плохого-то?), и Платошкина объявляют опасным политическим неформалом, жёстко судят: домашний арест на год или два, вплоть до лишения его каких-либо возможностей быть публичным.

А вот тут можно поскользнуться. Простые люди ведь тоже не дюже быстро, но думают, мыслят, сравнивают. От шероховатостей, неурядиц жизни в том же позднем социализме промолчали, дали активным элементам учредить капитализм. Понаблюдали. Посравнивали. Оказалось, в том, может, и плохоньком позднем социализме милого сердцу простых людей было больше, чем отрад сейчас. Тот же простой человек был хоть на словах (но и, случалось, на деле) уважаем. Не как сейчас в обнулённом, не упоминаемом виде простой человек уважительно звучал в собирательной категории «рабочий класс».

Аналога на сегодня нет. И тут получается, что, не проявив гибкости, не вступив по-парламентски грамотно в диалог с депутатами-коммунистами, социалистами, едросы и пропутинские политики и силовики заработали жирный минус. Как ни крути, а коммунисты, социалисты намного ближе к массе простых людей, чем «Единая Россия». Она же – партия начальства, толстосумов, все это понимают. И в действиях своих «Единая Россия» так и не убедила, что она блюдет приоритет простых людей.

КГБ, фСБ – всё так же, как во времена социализма, называется эта организация. Но тогда о ней горделиво говорили: передовой отряд коммунистической партии. Забыто? И вот вам пожалте: коммунисты препровождаются за решётку усилиями мундиров некогда передового отряда коммунистической партии. Да и вся свальная жизнь, кроме того, что ампутировали, отсекли идеалы, идеологию, в толще людской осталась похожей на прежнюю. Даже границы СССР нынешние рулевые мечтают (утопически!) восстановить. Недовыветрилось социалистическое.

Всматриваюсь в повседневность. И складывается пока субъективное мнение: масса, по всему видно, продвинулась к состоянию «народ безмолвствует» (см. финал драмы Пушкина «Борис Годунов»). Хороший фон для активных элементов, нацеленных на прогрессивные перемены, диктуемые третьим тысячелетием.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну и каша в голове у автора.
VvPp написал 31.10.2021 08:37
С кусками старого дерьма про "усатого" Сталина. Дались некоторым его усы. Сталин отсталую страну за 20 лет сделал сверхдержавой и войну с Европой выиграл, создал атомный щит и массу союзников в мире. Но эти Милорадовы мнят себя умнее и берутся критиковать.
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