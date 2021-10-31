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Московский листок

Севастополь и Крым на ноябрьские праздники недосчитаются половины туристов

Опубликовано 31.10.2021 в разделе комментариев 0

крым севастополь эпидемия
Севастополь и Крым на ноябрьские праздники недосчитаются половины туристов

Турпоток в Крым на ноябрьские праздники снизился вдвое, заявила ТАСС председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица мини-гостиницы Наталия Стамбульникова. По ее словам, в Севастополе загрузка снижается наполовину, в Крыму - на 30%.

Добавлю - ноябрь вообще не самый туристический месяц для Крыма:

Потом опустели террасы,

И с пляжа кабинки снесли,

И даже рыбачьи баркасы

В далёкое море ушли.

Я вчера, как раз в первый день очередной осады Севастополя проехал по океаническому мосту, который смешные люди назвали "крымским" (в Москве уже лет пятьсот стоит Крымский мост), свернул с трассы "Таврида" на старую дорогу через Феодосию и Старый Крым, заехал в Симфи в аэропорт (названный почему-то "Айвазовский", хотя в Сиферополе уместней был даже Аксенов), и направился к пикетам возле "Якоря", где в советское время, когда Севастополь был по-настоящему закрытым городом, стоял матрос и проверял у приезжих командировочные удостоверения, а у местных - местную прописку.

Я изготовился ругаться, хотя документами запасся основательно: не только пресловутый куаркод и свидетельство о вакцинации (которую, к стыду моему, даже не ощутил, рука в месте укола даже не болела, да и самого укола я не почувствовал, хоть медсестра и предупредила, что он болезненный) - с собой у меня были свидетельство о собственности на квартиру в Севастополе, номер на машине 777 (такие выдавали и в Крыму в 2014-м), журналистское удостоверение и несколько идиоматических выражений типа "я вашего губернатора туда же, куда и тебя" - не понадобилось...

На дороге стояло несколько средних лет мужичков в непонятном обмундировании (скорее всего взятом с дачи), они заглядывали в окошко машины, вежливо говоря: "Добрый вечер!", спрашивали: "Есть куаркод?", и в ответ на слова: "Есть, конечно", говорили: "Счастливого пути!"

Нет, я читал потом про несколько человек с питерского поезда, которых развернули прямо на вокзале - и в кассу, покупать обратный билет. Бедолаги проведут невесть сколько времени в зале ожидания, в город их не выпустят, и поедут в обратном направлении двое суток - неприятность в том, что в Севастополь идет всего одна колея, поезд доезжает до города и потом он же идет обратно  на следующий день. Бедолаги просто могли не знать о нововведениях, поскольку правила игры менялись все предыдущие дни, а они уж ехали в это время с хлодных брегов Невы посмотреть на вокзальный сортир в городе русской славы...

Говорят и машин двести развернули, но это уж какие-то другие, наверно, пикетчики. Двести машин! И из-за них стоило городить весь этот цирк с конями?

А в Республике Крым, кстати, никаких особых ограничений. Работают кафе и шиномонтажи, на базаре в Старом Крыму торгуют последним виноградом и поздними крымскими яблоками. 

Только продать некому...

Анатолий Баранов



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