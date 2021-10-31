Юрий Георгиевич Алексеев осуждён сегодня в Риге на реальный срок. Год и два месяца, как и просил прокурор.

Я решила опубликовать его последнее слово. Там всё изложено доступно и ясно.

Имма Янсон, моё уважение Вам, адвокату с большой буквы.

Дело Алексеева - одна из тех лакмусовых бумажек состояния журналистики.

Интересно, кто из латвийских журналистов забьёт ещё один гвоздь... Ведь все понимают, что Алексеев - профессионал своего дела. Тяжёлый характер - то таке... Разница во взглядах - второстепенное обстоятельство в этой ситуации. Но как журналист Юрий Алексеев - профессионал высокой пробы. И он сегодня осуждён именно за это.

Итак, последнее слово Алексеева. А вообще это дело - приговор журналистике в стране, гражданином которой является Алексеев.

Оксана Челышева

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Ваша честь, уважаемый суд!

За редким исключением любое преступление имеет свои мотивы и своих бенефициаров. И первая задача суда, как я ее понимаю, – выяснить, кому это преступление выгодно. В своей речи я хочу рассмотреть вменяемые мне обвинения именно с этой точки зрения.

Начну с комментариев в сети Интернет, где с моего IP-адреса были опубликованы призывы "убивать латышей".

Я уже 30 лет в журналистике, это моя профессия. Из этих 30 лет я семь лет возглавлял газету "Бизнес и Балтия" как генеральный директор, пять лет – как главный редактор. Пять лет я был главным редактором журнала "Коммерсант Балтик" и пять лет – шеф-редактором журнала "Бизнес.ЛВ".

Я определял редакционную политику этих изданий, я опубликовал в газетах, журналах и Интернете тысячи своих статей. За 30 лет ни я сам, ни одно издание, которым я руководил, не опубликовало ничего, что можно было бы счесть разжиганием национальной розни. Я думаю, никто не усомнится, что я знаю, что такое "разжигание национальной розни".

Более того: я сам еще 4 марта 2013 года опубликовал в Интернете на странице IMHOclub.LV статью, посвященную теме "разжигания национальной розни", цитирую:

"Лучше вести себя грамотно в тот самый момент, когда вы пишете свой комментарий в Интернете. [...] Знайте, что перед тем, как нажать на кнопку "Отправить", нужно внимательно и неторопливо (и на трезвую голову) перечитать свой комментарий – исправить грамматические ошибки, а заодно – убрать оттуда слова, о которых вы можете потом пожалеть. В интернете ничего не пропадает бесследно".

И вот в сентябре 2017 года, как утверждает обвинение, я вдруг взбесился – принялся строчить в Интернете под разными псевдонимами ежедневно десятки совершенно идиотских комментариев с явно криминальным содержанием. Причем, делал я это из своего дома, со своего IP-адреса. Прекрасно зная, что найти меня по IP-адресу – элементарно.

Возможно ли то, что я, опытный и умный журналист, действительно на один месяц в сентябре 2017 года сошел с ума? Возможно, такое тоже бывает. Иначе объяснить мотивы и цели этого преступления просто нельзя никак. Но в этом случае надо провести психиатрическую экспертизу, и если она покажет, что у меня – тяжелая шизофрения, меня надо не судить, а лечить. Я – глубоко больной человек...

А вот теперь взглянем с другой стороны. В 2011 году я запустил в Интернете портал IMHOclub.LV . И уже в 2012 году мой портал вошел в годовой отчет Полиции безопасности Латвии. Цитирую выдержку из этого отчета:

"За последний год интернет-портал IMHOclub стал одним из значимых ресурсов, на котором рассматриваются актуальные вопросы, связанные с политикой отдельных национальностей. IMHOclub действует как платформа для публикации определенных противоречивых и тенденциозных взглядов и идей (вопросы автономии Латгалии, проблематика неграждан, неоднозначно оцениваемые вопросы истории)".

И с тех пор мой ИМХОклуб и я лично каждый год упоминаемся в отчетах Полиции безопасности. В одном из этих отчетов была даже опубликовала моя фотография.

Меня несколько раз вызывали на беседы в СГБ по вопросам, связанным с работой ИМХОклуба. И в процессе этих бесед следователь однозначно намекал мне, что "ИМХОклуб надо закрывать".

То есть, к сентябрю 2017 года я прекрасно знал, что уже пять лет нахожусь под пристальным вниманием ПБ. Пять тысяч статей, опубликованных за эти годы на ИМХОклубе, и сотни тысяч комментариев к ним ни разу не перешли грань Закона Латвийской Республики.

Формального повода заставить меня закрыть ИМХОклуб у Полиции безопасности не было.

Но в 2017 году они нашли способ: обвинить меня в преступлении, которого я не совершал, изъять у меня на год всю компьютерную технику, все носители информации и все архивы. То есть они меня фактически ограбили, полностью лишив орудий труда. Далее они лишили меня, журналиста, на год права свободного передвижения. И, наконец, устроили мне на четыре года "веселую жизнь" с допросами, обысками и судами. При этом мне неоднократно намекали, что "ИМХОклуб надо закрывать". То есть, меня явно хотели запугать и заставить замолчать.

Как журналист с 30-летним опытом, я сам многократно проводил журналистские расследования, я умею искать, "откуда ноги растут". И потому я усматриваю в таковых действиях Полиции безопасности явный интерес и главное – очевидные мотивы.

Второе обвинение – хранение патронов в моей квартире. Для начала факты: накануне моего задержания и последовавшего за ним обыска мне позвонили по телефону из Полиции безопасности и пригласили на допрос. Замечу: не на "беседу", а именно на ДОПРОС. То есть, как участника уже возбужденного уголовного дела. Я полюбопытствовал, в качестве КОГО меня приглашают – в качестве свидетеля или обвиняемого? Следователь ответил: "Там посмотрим".

То есть, ваша честь, уважаемый суд, я, разумный и опытный человек, уже зная, что в моей квартире возможен обыск, тем не менее, продолжил держать в ней патроны? Да еще и детскую порнографию? Я не избавился от них немедленно? Ну, в этом случае я был действительно сумасшедшим.

Далее: следствие нашло в моем семейном архиве фотографию, где я со своими сыновьями в стрелковом тире стреляем из пистолетов. Следователь не поленился сходить в тот тир и сделать копию из журнала учета оружия и патронов, выданных на мое имя. Эти документы подшиты к делу. По мнению следователя, именно там я "утаил" патроны, чтобы принести потом их в свою квартиру и спрятать.

Но дело в том, что в документах, подшитых к делу, значатся два пистолета и патроны к ним, которые никак не могут быть патронами для пистолета Макарова. У них разные стандарты! Патроны от пистолета Макарова не подходят к оружию, из которого стреляли мои сыновья и за получение которого я расписался в журнале. Это видно и на фото, и в копии с учетного журнала стрелкового тира. И я не верю, что офицер Полиции безопасности мог этого не знать. Офицеров, а тем более следователей полиции, этому учат еще на первом курсе училища. Но тем не менее следователь не постеснялся подшить эту явную "липу" к делу. Чем ввел уважаемого прокурора в заблуждение.

Этот факт говорит только об одном: следователь Полиции безопасности вел дело тенденциозно. Цель его была – не расследовать беспристрастно преступление, а конкретно – обвинить в нем МЕНЯ и только меня, подшивая к делу любую бумажку, лишь бы она бросала на меня подозрение. Ну и, естественно, этот факт говорит о самом качестве следствия.

Напомню, что ни на патронах, ни на мешочках, в которых они хранились, экспертиза не нашла ни моих отпечатков пальцев, ни даже генетического материала. Они были стерильны.

Логику следствия я тут вижу такую: если уж я обвиняюсь в написании в Интернете комментариев с призывами "убивать латышей", то для убедительности надо бы подкинуть мне еще и патрончики. Так суд скорее поверит в мою "патологическую кровожадность".

Последнее: про обвинение меня в хранении детской порнографии. Я некоторое время гадал, зачем им еще и ЭТО понадобилось? Это же не такая тяжелая статья, как "разжигание розни". За "разжигание" – до пяти лет реальной тюрьмы, а за "порнушку" – ну, штраф...

Первая моя мысль – обмазать меня, известного журналиста, грязью. Это всегда полезно, если цель – унизить человека. От "детского порно" отмыться ой как трудно...

Но есть и еще один, более важный мотив: сделать так, чтобы судебный процесс проводился в закрытом режиме (дела о порно в Латвии рассматриваются в закрытом режиме, как оскорбляющие общественную мораль).

Так вот: это было сделано для того, чтобы устранить из зала прессу, которая непременно придет послушать, как судят их коллегу Юрия Алексеева. А пресса на суде наверняка заметит, что дело против их коллеги состряпано криво, и что из него явно торчат "белые нитки".

Ваша честь, уважаемый суд, в своем последнем слове я попытался внятно изложить, что набор и последовательность преступлений, в которых я обвиняюсь, не имеет обоснования с точки зрения разумной логики. Писать со своего IP-адреса десятки совершенно криминальных комментариев и потом терпеливо ждать обыска, храня при этом в квартире и боеприпасы, и детское порно... Это не имеет никакой мотивации. Ну разве что я – неадекватный человек и сам не понимаю, что творю.

А вот мотивация Полиции безопасности как раз просматривается отчетливо. Им было нужно испугать и наказать журналиста, который им по определенным причинам не нравится. Который их не слушается, не закрывает свой ИМХОклуб. Этой цели они добивались еще с 2012 года. Но пока еще не добились.

И не добьются. Спасибо, ваша честь, я закончил.