Олег Калачев задает вопросы депутату Госдумы от КПРФ на самые актуальные темы сегодняшнего дня.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #социалза #кпрф
Денис Парфенов: Спасти страну от вымирания
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стоик7920 написал 31.10.2021 10:37
только лукаво умолчал, что в мире уже сделано более 7 млрд. уколов нормальной вакциной, в спутникВовочку навязали людям менее 100 млн. уколов - примерно 1.5% ?