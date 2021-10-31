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Московский листок

Денис Парфенов: Спасти страну от вымирания

Опубликовано 31.10.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #кпрф

Олег Калачев задает вопросы депутату Госдумы от КПРФ на самые актуальные темы сегодняшнего дня.

#Госдума #СоциалЗа #КПРФ



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7920 написал 31.10.2021 10:37
жидовствующий Гинсбург-Моша посетовал, спутникВове не дают продохнуть конкуренты?
только лукаво умолчал, что в мире уже сделано более 7 млрд. уколов нормальной вакциной, в спутникВовочку навязали людям менее 100 млн. уколов - примерно 1.5% ?
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