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Московский листок

Тогда и сейчас

Опубликовано 31.10.2021 автором в разделе комментариев 0

рашкин лось
Тогда и сейчас

История с пьяным в говно лосеубийцей невольно наталкивает на сравнения. Собственно, пьянство в нашем общественном мнении никогда не считалось за порок, но всё субъективно и зависит от человека. В 90-е перед выборами на всю страну прокрутили кадры с нетрезвым депутатом от КПРФ Игoрем Михайлoвичем Братищевым - пытавшиеся раскрутить скандал и выбить Братищева из предвыборной гонки абсoлютнo не пoнимали психoлoгию рoссийскoгo oбывателя: oбвинённый в пианстве и сквернoслoвии Братищев триумфальнo выиграл oднoмандатный oкруг (ибo нет бoлее ласкающегo русский глаз зрелища, чем смельчак, матерящий милициoнера и сдирающий с негo пoгoны, особенно в Ростовской области - казачьем крае). 

Но Братищев - это ни разу не Рашкин. Настоящий коммунист, талантливейший учёный, профессор экономики, главный экономист КПРФ на тот момент, главный редактор "Экономической газеты", защитник КПСС в ельцинском Конституционном Суде, человек с большой буквы. В отличие от горлопана, дуболома и человека-говна - героя нынешних новостных выпусков. 

Кроме того, сильно изменилось время и общественное сознание.

В 90-е годы практически любой депутат, тем более, коммунист, воспринимался именно как народный избранник, народный заступник и защитник, противостоящий тёмным силам ельцинизма. А любой, носивший милицейские погоны, после 1993 года воспринимался пособником кровавого переворота, холуём на службе у узурпатора и убийцы, и никакого сочувствия не вызывал.

Сейчас орущий на мента пьяный депутат воспринимается как быкующий хам - точно такая же органическая часть антинародной власти, как и полицейский и ОМОновец. Раньше Госдума была противовесом антинародному государству, оплотом справедливости и защиты, сейчас это "госдура" и синекура для толстожопых.



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