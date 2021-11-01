Коронавирусные детали

Для дебилов мотивация коронавирусной аферы по мере её развития

1. Прививайтесь, или заболеете!

2. Вакцина не гарантирует, что вы не заболеете.

3. Если после прививки заболеете, но протекать болезнь будет в лёгкой форме.

4. Привитые умирают не так часто.

5. А кто умер, у того купленный сертификат.

О смерти от коронавируса

Вот BBC сообщает об очередном увеличении смертности от коронавируса в Великобритании.

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=4e6aced0da13b797b49281fe759658c6-4542475-images-thumbs&n=13&exp=1

Полагаю, число в 50 тысяч умерших о коронавируса увидали все, но все ли стали присматриваться к тому, что там внизу написано мелким шрифтом?

А там написано: «Смерть по любой причине в течение 25 дней после положительного теста на ковид». Поняли? Три недели назад у человека был положительным тест на коронавирус, посему его признали бессимптомно больным. А теперь его переехал грузовик. От чего он умер? Правильно! От коронавируса.

Но то, что об этом всё-таки написано хотя бы и мелким шрифтом, говорит о том, что на BBC всё-таки не такие негодяи, как в СМИ России.

Коронавирус XIX века

Напоминаю, что нет какой-то отдельной болезни COVID-19, как бы вызванной коронавирусом, которому дано имя SARS-Cov-2. Если какая-то новая болезнь подобного рода действительно появилась, то это всего лишь острое респираторное заболевание (ОРЗ), вызванное одним из более 200 вирусов комплекса острых респираторных вирусных инфекцией (ОРВИ).

Но в составе этого комплекса ОРВИ из двух сотен вирусов, уже известны шесть типов коронавирусов, вызывающих ОРЗ, причём, известны с незапамятных времён, скажем, из записок графа Михаила Дмитриевича Бутурлина 1897 года: «На переправе через Волгу в Кинешме, в холодную ночь августа месяца, не взяв с собою ничего из теплой одежды кроме легкого плаща без ваты, я получил такой сильный насморк, что потерял совершенно всякое обоняние. Это продолжалось почти полгода, и хотя мало-помалу я получил облегчение от этого состояния, но с тех пор осталось у меня искаженное ощущение носом и во вкусе, так что по сю пору доступны мне лишь крепкие запахи. То же самое случилось и относительно вкуса: все почти рыбы за исключением стерлядей и сильно пахучей наваги кажутся мне безразличными на вкус».

(Записки графа Михаила Дмитриевича Бутурлина // Русский архив. 1897. Книга 3. Выпуск 10. С. 241)».

Соответственно возникает вопрос – что сегодня определяют ПЦР-тестами? Новую ОРЗ, вызывающую потерю нюха и вкуса, и или «добрые, старые» ОРЗ?

Жертвенные агнцы аферистов

Служба общественного здравоохранения Шотландии опубликовала новые данные, показывающие, что в 80% случаев от коронавируса в Шотландии умирают «полностью вакцинированные» шотландцы. Причём, те, кто приняли только одну дозу одной из инъекций, дали 5 процентов всех смертей, связанных с ковидом, в то время как те, кто приняли обе дозы, составили 75% умерших.

https://www.naturalnews.com/2021-09-14-80-percent-covid-deaths-scotland-vaccinated-residents.html

Учёные кричат, а что толку?

«Джоэл Смолли, аналитик количественных данных из Соединённого Королевства, проанализировал статистику Университетом Джона Хопкинса и показал, что «страны по всему миру испытали массовые всплески заболеваемости и смертей от COVID-19 после того, как началась активная вакцинация».

«Если посмотреть на еженедельные показатели смерти от COVID-19 в стране до и после введения вакцин против коронавируса, то видна корреляция между распространением коронавирусных вакцин COVID-19 и ростом смертности, связанной с коронавирусом, примерно в 40 разных странах. Например, в Великобритании, Израиле, Тайване». По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают «больше болезней и смертей».

Между тем, Pfizer признал эту корреляцию, отметив в отчёте, представленном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, что их вакцина против COVID-19 повышает вероятность заражения людей «облегчённой формой примерно на 30%».

Доктор Питер Маккалоу, специализирующийся на внутренних болезнях и кардиологии, рассказал об исследовании, которое показало, что «вакцинированные люди несут в ноздрях в 251 раз больше вирусов COVID-19 по сравнению с невакцинированными».

BBC сообщает: что 2 из 3 подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании относятся к вакцинированным; 87% госпитализаций приходятся на вакцинированных.

В сентябре около 75% умерших от COVID-19 в штате Вермонт (США), были полностью вакцинированы.

В июле сообщалось, что около 40% людей, госпитализированных в Соединённых Штатах по поводу COVID-19, были полностью вакцинированы.

Департамент общественного здравоохранения Англии, признал, что около 63% умерших в Великобритании от штамма «дельта», также были вакцинированы.

В Израиле, одной из самых вакцинированных стран в мире, в последние месяцы резко возросло число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций среди вакцинированных.

Доктор Коби Хавив, директор больницы Херцога в Иерусалиме, отметил во время выступления на 13-м израильском канале, что «большая часть населения» Израиля уже вакцинирована, но несмотря на это, в его больнице по-прежнему регистрируется много случаев заболевания COVID-19.

По данным Хавива, от 85 до 90% больных в больнице Херцога полностью вакцинированы. Из них у 95% болезнь протекает в тяжёлой форме». https://newstarget.com/2021-10-14-data-proves-vaccine-distribution-led-to-deaths.html

А это время в России

В России в сентябре 2021 года смертность выросла на 31228 человек или на 18,3%, свидетельствуют данные Росстата (по данным этого ведомства, в сентябре умерли 201 945 человек против 170717 человек в сентябре 2020 года). Одновременно, в конце октября, опережая события вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю, то есть смертность в октябре составит приблизительно 38 660 человек. А за два этих месяца – примерно 70 тысяч человек.

С начала аферы по 1 сентября 2021 года в России на коронавирус списано 184 014 случая смерти, а на 30 октября - 236 220, в сумме – 52206 человек. То есть к 17,5 тысячам умерших присобачить смерть от коронавируса не удалось.

А до всеобщей вакцинации в России на 1 сентября 2020 года на коронавирус было списано 17 299 умерших, а на 30 октября - 27 656 смертей, итого за два месяца – 10357 умерших от сезонной простуды.

То есть депутатам, правительству и врачам России при помощи карантинных мероприятий, способов лечения и всеобщей вакцинации удалось увеличить смертность в России от сезонной простуды за два осенних месяца с 10357 умерших в 2020 году до 52206 человек или в пять раз!

Специалисты, видно по всему!

Изоляция власти в России

Читатели информационного портала Росбизнесконсалтинг (РБК), всё же далеко не бомжи и по идее являются сторонниками власти. Должны являться.

Так вот, РБК анонимно опросил 50 520 человек, задав им вопрос: «Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID в России?».

Ответы: 26% - «Да. Люди без прививки должны быть изолированы».

74% - «Нет. Это дискриминация и нарушение прав человека».

«Средний гражданин России» думает так же.

«Левада-центр» совместно с «Открытыми медиа» провёл опрос общественного мнения, по результатам которого 58% из 1600 опрошенных граждан не поддержали идею всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса в России, а 66% настояли на том, что прививки в принципе должны быть добровольными.

Интересно также, что за год число готовых вакцинироваться уменьшилось на треть — с 38% до 24% процентов, то есть дураков, по меньшей мере, не прибавилось.

«РИА-новости» на 27.10.2021 опросило 154747 человек. На вопрос: «Вы согласны с предложением ввести обязательную вакцинацию?», - «Да» ответили 20,1%, «нет» - 76,8%.

Такие результаты говорят о том, что на самом деле в изоляции находятся не антиваксеры, а власть и СМИ.

От редакции: Полагать, что граф Бутурлин переболел именно коронавирусной инфекцией, оснований немного. Хотя подтвердить или опровергнуть это, увы, невозможно.

Но напомню, что инфекционное заболевание, вызываемой SARS-Cov-2 не сопровождается именно насморком. Ларингит, бронхит и пневмонит - да, сколько угодно, а вот ковидных соплей не бывает. Бутурлин же описывает именно сильный насморк.

Что касается потери обоняния и вкуса, то эти симптомы сопровождают далеко не только ковид. И даже далеко не обязательно инфекционные заболевания. Правда, для ковида потеря вкуса и обоняния - это часто встречающийся симптом (но не обязательный), но для него же характерно и быстрое возвращение потерянных чувств без существенных последствий.

Опять же отметим, насколько аристократия прошлого была изнеженна и маложизнеспособна - граф в августе (!) просто переправляясь через Волгу на плавсредстве, а совсем не вплавь, был одет в плащ (!), но недостаточно утепленный, и тяжело заболел.

Я вчера, 31 октября, купаясь в море в г.Севастополь (городе, который закрыт в связи с эпидемией), при температере воды примерно 10-11 градусов, не только не получил насморка и потери чувств, а, наоборот, нагулял прекрасный аппетит. При этом одновременно со мной купалось множество людей, в том числе женщины немолодого возраста и дети.

Я это к тому, что современный человек обладает несколько иной устойчивостью к инфекционным заболеваниям, живет в среднем в 2 раза дольше, чем в 19-м веке. И сравнивать на его примере инфекции прежние и нынешние просто нельзя.

К примеру, в 19-м веке дизентерия выкашивала целые армии, войны прекращались из-за всеобщего поноса. А нынче дизентерию порой даже и не лечат никак, сама проходит...

От чахотки умирал каждый четвертый питерец (возможно, в то время под чахоткой понимали не только туберкулез, но и другие заболевания, в том числе онкологические), сейчас же структура смертности в городе на Неве совершенно иная.

Вообще же анализ смертности от ковида в связи с прививками напоминает утверждение, что причина всех смертей - это огурцы. Потому что всякий, кто хоть раз ел огурцы, либо уже умер, либо непременно умрет в будущем.

Если у вас в популяции привитых 10 процентов, то и смертность среди привитых будет меньше, чем у непривитых. Если же привитых будет 90 процентов, то почти вся смертность будет приходиться именно на них.

Вакцины же типа "Спутник", судя по всему, просто вообще никак не действуют. То есть вреда от них никакого, но и пользы столько же. Да, есть местная реакция после укола - естественно, плохо очищенный препарат при внутримышечном введении вызывает местную реакцию. Вы введите себе коровьего дерьма в мышцу - еще больше будет реакция. Есть и общая реакция (температура, слабость) - естественно, говна ввели какого-то...

Но смысла вводить на втором году пандемии препарат, "знакомящий" организм с компонентами вируса, не слишком много. Если вы живете в мегаполисе, то с вирусом этим вы давным-давно уже и так знакомы.

Вакцинация нужна, но строго по медицинским показаниям. Не обязательная или добровольная - это ложный выбор. И не потому, что безумный губернатор боится потерять кредит доверия, выданный ему столь же безумным президентом, а только и исключительно в силу необходимиости медицинского характера. Скажем, если вы едете в зону, эндемичную по тому или иному смертельному заболеванию.

Является ли, к примеру, Севастополь более эндемичным к ковиду по сравнению с находяшимся в 70 километрах Симферополем? Смешной вопрос. Но чтобы проехать из одного города в другой, вам нужно сделать прививку. Вот это и есть идиотизм.

А.Б.