Средняя температура воздуха в России растет быстрее, чем в других странах

Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции: "Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий".

Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более чем в два с половиной раза.

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А глобус Рязанской области у нас немного не такой круглый...

Глобальное потепление потому и называется глобальным, что идет по всей территории планеты. Как в одной стране может теплеть в 2,5 раза больше, чем в других? Да, последствия потепления могут быть даже в 10 раз больше, но никак не сама температура!

В среднем по госпиталю температура всегда нормальная....

А.Б.