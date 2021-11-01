Средняя температура воздуха в России растет быстрее, чем в других странах

Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции: "Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий".
Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более чем в два с половиной раза.
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А глобус Рязанской области у нас немного не такой круглый...
Глобальное потепление потому и называется глобальным, что идет по всей территории планеты. Как в одной стране может теплеть в 2,5 раза больше, чем в других? Да, последствия потепления могут быть даже в 10 раз больше, но никак не сама температура!
В среднем по госпиталю температура всегда нормальная....
А.Б.
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ИВАН СУХОВ написал 01.11.2021 00:30
-по Реомюру -146 гр.
-по Кельвину_ 146гр.
-по Фаренгейту-146гр.
-по Пескову -надо посоветоваться с товарищами.