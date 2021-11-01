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Московский листок

Турция не хочет отвечать за преступления Киева

Опубликовано 01.11.2021 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Турция не хочет отвечать за преступления Киева
Турция заметила проблемы из-за использования дронов, которые она продала Украине.
 
МИД Турции в лице министра Мевлюта Чавушоглу потребовал от Украины не ассоциировать ударные беспилотники «Байрактары», поставляемые Турцией, с его страной.
 
"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название. Когда страна приобретает любое вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Украина также должна перестать использовать название нашей страны". 
 
Он также заявил, что в вопросе дронов Турцию не в чем винить.
 
От редакции: Международный договор о торговле оружием предполагает запрет на поставки вооружений, которые использовались бы при совершении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и терактов.
 
Но война, которую ведет Украина на востоке этой страны, и которую она называет "войной с Россией" - это как раз карательная операция против восставшего собственного населения, что неизбежно сопровождается множеством преступлений против человечности и военных преступлений.
 
Список этих преступлений давно фиксируется мониторинговой группой ОБСЕ и никакого секрета собой не представляет.
 
Были ли у турецкого руководства сомнения насчет того, где и как ВСУ будут применять это оружие? Нет, конечно.
 
Турция ведет свою геополитическую игру, в которой периодически сталкивается с интересами России. Крым и Донбасс были в свое время турецкой территорией, и вполне логично, что они входят в зону геополитических интересов Турецкой республики. Заметим, что Турция сегодня воюет именно на территориях бывшей Османской империи - Сирии, Ливии, Йемене, на Кавказе. И вот теперь на юге Украины, точнее в Новороссии - именно так стали называться эти края, когда они перешли из-под турецкого контроля под российский.
 
Теперь в Анкаре, видимо, решили, что самое время менять ситуацию...
 
А.Б.
 


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