Турция заметила проблемы из-за использования дронов, которые она продала Украине.

"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название. Когда страна приобретает любое вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. Украина также должна перестать использовать название нашей страны".

Он также заявил, что в вопросе дронов Турцию не в чем винить.

От редакции: Международный договор о торговле оружием предполагает запрет на поставки вооружений, которые использовались бы при совершении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и терактов.

Но война, которую ведет Украина на востоке этой страны, и которую она называет "войной с Россией" - это как раз карательная операция против восставшего собственного населения, что неизбежно сопровождается множеством преступлений против человечности и военных преступлений.

Список этих преступлений давно фиксируется мониторинговой группой ОБСЕ и никакого секрета собой не представляет.

Были ли у турецкого руководства сомнения насчет того, где и как ВСУ будут применять это оружие? Нет, конечно.

Турция ведет свою геополитическую игру, в которой периодически сталкивается с интересами России. Крым и Донбасс были в свое время турецкой территорией, и вполне логично, что они входят в зону геополитических интересов Турецкой республики. Заметим, что Турция сегодня воюет именно на территориях бывшей Османской империи - Сирии, Ливии, Йемене, на Кавказе. И вот теперь на юге Украины, точнее в Новороссии - именно так стали называться эти края, когда они перешли из-под турецкого контроля под российский.

Теперь в Анкаре, видимо, решили, что самое время менять ситуацию...

А.Б.