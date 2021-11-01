Талибы как духовно-нравственный ориентир российской власти

Однако, победа талибов в Афганистане и последующее тесное общение российских властей с самым духовным правительством мира, в том числе теплый прием делегации талибов в Москве, похоже, подтолкнули российские власти с новой силой взяться за преступления в области духовности и нравственности.

Снова на полную мощь заработала духовно-нравственная часть правоохранительного конвейера. Так в Питере арестована 30 летняя гражданка, делавшая заголенные фото на фоне Исаакиевского собора. В Москве суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и модель Асю Акимову, имитировавших секс на фоне храма Василия Блаженного. Понятно, что всё это оскорбляло чувство верующих. Прочно заперт видеоблогер Юрий Хованский за неудачную песню про «Норд-Ост» в yuotube. Следственный Комитет проверяет высказывания Моргенштерна на предмет его непонимания огромных трат на празднования 9 мая. Здесь оскорбились ветераны непонятно чего. Канал СТС вынужден был отказаться от запланированного шоу с Моргенштерном. В отношении канала МузТВ возбуждено административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Защитникам духовно-нравственных ценностей не понравились наряды артистов и отдельно поведение Филиппа Киркорова и рэп-исполнителя Давы (Давидом Манукяном). На Урале арестован бомж, сушивший носки на вечном огне. Беднягу можно было отправить в приют или больницу, но тогда оскорбленная нравственность осталась не отомщенной, потому бомжа обвинили в «реабилитации нацизма» и отправили за решетку.

Но, надо признать, что талибы в борьбе за нравственность легко обходят нас одним ходом. Они поймали женщину-волейболистку, игравшую за сборную Афганистана, и отрубили ей голову. Вот собственно, что требуется для порядка.

Правда, наши нашли достойный ответ. В России заочно арестовали по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации Сергея Савельева, предавшего огласке видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной больнице.