Сегодня День судебного пристава! 4,2 миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за пределы России из-за накопившихся долгов, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

По словам собеседника агентства, всего за девять месяцев этого года к административной ответственности привлекли более 474 тысяч должников, а к уголовной — свыше 47 тысяч человек.

Вдумайтесь, в стране больше 4 миллионов неоплатных должников перед государством!

Государство, которое не желает обеспечивать гражданам даже нормального прожиточного минимума, пенсий, на которые можно жить – они еще и вытягивает из этих граждан каждую копейку!

Пандемия, локаут, люди обнищали, а государство тянет и тянет жилы из граждан! Государство нам ничего не должно, зато мы ему – должны по гроб жизни…

И еще гордо об этом сообщает, отмечая свой профессиональный праздник – День мытаря!

А.Б.