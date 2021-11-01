Пилота, сбившего самолет, накажут рублем – миллиардом рублей

В суд передано необычное уголовное дело о боевом поражении истребителя Су-30 «дружественным» огнем во время проводившихся учений.

Экипажу сбитой «сушки» удалось катапультироваться, но стрелявший по ней из 30-миллиметровой пушки военный пилот Василий Савельев, по мнению следствия, должен нести уголовную и материальную ответственность за разбитый самолет стоимостью более миллиарда рублей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 сентября прошлого года над территорией Бологовского района Тверской области. В этот день звено истребителей из двух Су-35С и Су-30М2 «спарки» отрабатывало условные воздушные бои с маневренной воздушной целью.

Один из пилотов, очевидно, случайно, неожиданно дал короткую очередь из 30-миллиметровой автоматической пушки.

Виновником аварии признали пилота 1-го класса Савельева, обстрелявшего «спарку» реальными снарядами вместо того, чтобы выполнить имитацию атаки, так называемую фотострельбу с фиксацией результатов через установленный на борту видеорегистратор.

Проблема оказалась в том, что боевая стрельба из пушки и ее фотоимитация на истребителе активируется пилотом с помощью одной и той же клавиши, имеющей обозначение «БК».

Как утверждает обвиняемый, ни офицеры по вооружению полка, ни авиатехник, готовивший Су-35 к учебному бою, не сообщили ему о том, что пушка остается в боевой готовности; это не было отражено и в журнале подготовки самолета к учениям.

В общем, обычное в нашей стране разгильдяйство.

Но где пилот возьмет миллиард на возмещение? У нас летчики совсем не так хорошо зарабатывают…

Или отправят шить трусы для ФСИН на соседнюю шконку к Навальному? Ну там он за полторы тысячи лет упорного труда миллиард, конечно, отработает.

А.Б.