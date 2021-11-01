МГК КПРФ по заветам ап. Петра

В КПРФ могут рассмотреть вопрос об исключении Валерия Рашкина из партии, но только в случае, если его вина будет доказана.

По данным агентства Ура.ру, эту информацию подтвердили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, Юрий Синельщиков и Владимир Блоцкий.

При этом в КПРФ призывают дождаться окончания расследования для того, чтобы понять причастность Рашкина к незаконной охоте.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина в Саратовской области остановили полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. При осмотре в багажнике был обнаружен труп лося. Сам политик объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Рашкин забыл про собственную неприкосновенность?

Позднее на месте охоты были найдены два чехла с карабином и охотничий билет на имя Рашкина. В отношении депутата завели уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Хм! Браконьерить, конечно, нехорошо, но при чем тут членство в партии?

Остается только процитировать классику: "… говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня".

2 тыщи лет прошло, а ничего не меняется.

А.Б.