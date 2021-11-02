Севастополь отменил блок-посты, зато остальные переняли опыт

Посещение общественных мест будет возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом объявили власти всех российских регионов.

В Томской и Тюменской областях система начнет работать уже с 8 ноября, в Брянской и Кемеровской областях, а также в некоторых районах Республики Алтай, в которых зафиксирована большая заболеваемость коронавирусом, QR-коды введут 15 ноября. В остальных регионах введение этой ограничительной меры планируется до конца 2021 года.

Севастополь прекращает работу блокпостов по проверке QR-кодов при въезде и выезде из города. Об этом в ходе заседания правительства объявил губернатор Михаил Развожаев: «Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, - это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам», — сказал он.

То есть поднагадил остальным гражданам России и доволен?

Вот те питерцы, которые ехали в Севастополь двое суток, приехали 30-го числа, и их вынудили купить обратные билеты и выдворили - это нормально, это эффективное управление городом? Даже не депортировали за счет города - нет, вынудили уехать за свой счет. Причем они даже ничего не нарушили - когда они садились в поезд, правила были одни, а когда выходили - стали другие!

А теперь - правила уже третьи...

Зато остальные регионы решили перенять опыт. Теперь едешь в соседнюю область, и не знаешь, что тебя ждет - указы принимаются на коленке и отменяются по настроению. За три дня у них возникает "полноценный эффект", и можно чудить дальше.

А.Б.

PS. Из опыта эффективного управления. В Черном море сейчас начался активный лов рыбы. Севастопольские рыбаки выходят в море в масках! И более того - только при наличии QR-кода!