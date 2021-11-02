И все-таки она вертится (тьфу, ты: КОВИД существует)

Сначала нaпомню, что вирус КОВИДа относится к семейству РНК-содержащих вирусов, называемых короновирусами за шиповидные отростки, но семейство это делится на два подсемейства и 43 вида из которых ранее было известно шесть, которые поражают человека. А теперь человека начал поражать НОВЫЙ седьмой вид SARS-CoV-2, который вызывает болезнь названную COVID-19, которая совссем не сезонная а поражает человека нруглогодично. Он выделен уже 190 тысяч раз (см. ПабМед)





Помогает ли вакцина от КОВИДа?

Теперь пара цитат из интернета: «Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента.» "Ученые (Болибок и Скулачев) указывают, что дети и подростки — одни из главных распространителей коронавируса … 45-50% — это пресловутый "коллективный иммунитет", а вакцинировано в РФ менее 35% (и минус купленные сертификаты). Притом на вакцинацию загнали преимущественно работающих, т.е. в основном людей среднего возраста, а умирают «преимущественно люди старших возрастов, среди которых процент вакцинированных, скорее всего, сильно ниже этих общих 35%... На заболеваемость вакцинация слабо влияет, а т.к. заболеваемость высокая, то и смертность тоже высокая. Привито же только 30%, притом на вакцинацию загнали-то преимущественно работающих, т.е. в основном людей среднего возраста, а дохнут преимущественно люди старших возрастов, среди которых процент вакцинированных, скорее всего, сильно ниже этих общих 30-35%. Результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые шесть месяцев после болезни антитела медленно уменьшались, а затем оставались стабильными до 15 месяцев. Цитата из интернета: «Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели корона вирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента.»





Носительство

76% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной формах. Вирус просто живет в верхних дыхательных путях, иногда давая выброс наружу. Согласно Википедии, бессимптомный носитель (носитель инфекции) - человек (или другое существо), зараженный инфекционным заболеванием, но длительное время не проявляющий симптомов этого заболевания. При холере соотношение носители/больные может достигать 4:1 при варианте Vibrio cholerae O1 и 10:1 при НАГ-вибрионах.Туберкулез, ответственный за каждую четвертую смерть в Европе в XIX веке, в настоящее время развивается в клиническую ("открытую") форму у 10 % зараженных. Третичный сифилис развивается примерно у 30 % нелеченых больных сифилисом после 1-й, 2-й и бессимптомной хронической стадии. У остальных бессимптомная хроническая стадия продолжается до конца жизни. ВИЧ имеет длительный инкубационный период, во время которого носитель является асимптоматическим. Кроме того, небольшой процент зараженных так и не проявляет никаких признаков болезни в течение всего периода наблюдения (на данный момент -- 15-20 лет),





Чего добиваются антиваксы

Антиваксы указывают на такой факт - в Англии до введения обязательных прививок в 1853 году на каждые 10 000 жителей в год приходилось две смерти от оспы. Но в начале 1870-х годов, почти через 20 лет после введения обязательных прививок, которые привели к 98% степени вакцинации населения, в Англии уже регистрировалось около 10 смертей от оспы на каждые 10 000 человек в год; в пять раз больше, чем раньше." И что же было дальше? Поскольку массовая вакцинация была введена в Британии и некоторых других европейских странах с начала 19 века в настоящее время население Европы должно давно вымереть от оспы поскольку прививки усиливают эпидемии оспы. Только непреложные факты другие. Когда вакцинация со средины 19 века стала обязательной практически во всех странах Западной Европы, она там исчезла вообще. В России обязательной вакцинации не было и поэтому там еще в начале двадцатого века случались эпидемии оспы от которой множество людей болели и умирали включая известного И. Джугашвили. Но после того, как Совнарком издал а 1919 году декрет об обязательном оспопрививани, оспа в СССР к концу тридцатых годов практически исчезла. Как только начались массовые прививки в Западной Европе и Северной Америки, оспа там исчезла. Попозже это произошло в СССР. Но она не исчезла в слаборазвитых странах и колониях типа Индии. Но как только массовая вакцинация в 20 веке началась и в этих странах, оспа исчезла и там. И в 80-х ВОЗ констатировал, что оспа исчезла по всей Земле. В советское время всех начиная с рождения и потом всю жизнь вакцинируют. И мы обходились без холеры, оспы, чумы. энцефалита и т.п. Задача вакцины - обезопасить и других и себя.

Переубедить никого нельзя. Моя жена регулярно звонит своим друзьям и подругам в РФ и рассказывает, что такое вирус КОВИДа и зачем нужно вакцинироваться. Пока из 30 человек ей удалось убедить вакцинироваться только одного человека. Однако давеча антиваксам удалось убедить врача Баранова, врача по образованию, который к тому же первым в РФ понял опасность КОВИДа, в том, что “Спутник V” бесполезен. Это говорит о том, что знания которые получали советские врачи, непрочные. То есть, КОВИД выявил убогость советского и российского образования.

Те источники информации, которыми пользуются антиваксы, (https://www.naturalnews.com/2021-09-14-80-percent-covid-deaths-scotland-vaccinated-residents.html

https://newstarget.com/2021-10-14-data-proves-vaccine-distribution-led-to-deaths.html ) очень мутные. Мутные издания и сборники сплетней - основа для их понимания КОВИДа

Вот график смертности по 26 странам Европы:

https://euromomo.eu/uploads/images/charts-pooled-by-age-group-b177d917-6ef3-47a8-b739-4f10fe43337d.png

Ковидодиссиденты не видят опасности для себя и по-видимому ранее никогда не вакцинировались, для них страшно, а вдруг они не правы и вакцина спасает. Они поэтому и активизируются во время вспышек заболевания. Однако народ потихоньку стал понимать вредоносность антиваксов. Есть умные люди на Украине. Там некто Ю. Сапронов пишет: «Сейчас в локдаунах и карантинах виноваты не власть или врачи, а антивакцинаторы. Именно из-за них все мы вынуждены играть в "русскую рулетку".»https://gordonua.com/blogs/yuriy-sapronov/seychas-v-lokdaunah-i-karantinah-vinovaty-ne-vlast-ili-vrachi-a-antivakcinatory-imenno-iz-za-nih-vse-my-vynuzhdeny-igrat-v-russkuyu-ruletku-1577532.html Да, места на кладбищах есть, а в реанимациях и моргах – уже нет. Читайте тут: https://gordonua.com/blogs/yuriy-sapronov/seychas-v-lokdaunah-i-karantinah-vinovaty-ne-vlast-ili-vrachi-a-antivakcinatory-imenno-iz-za-nih-vse-my-vynuzhdeny-igrat-v-russkuyu-ruletku-1577532.html

Приведу несколько цитат из Интернета: 'Чтобы понять, как действует вакцина, надо все-таки напрячь мозги, а чтобы прокричать, что «опять эти коварные ученые ставят над людьми эксперименты», мозги включать не нужно. В результате в США 39 процентов населения прививаться не собираются, что, конечно, меньше российских 62 процентов, но тоже — чума. При этом на Западе левые и правые конспирологи с большим чувством превосходства разоблачают своих ученых, а в России, Иране, Боливии и прочих заповедниках средневековья тоже разоблачают ученых, и тоже Запада. В итоге и там, и там доля тех, кто верит в смертельное излучение вышек 5G и не собирается прививаться, зашкаливающе велика и растет по мере того, как уровень интеллекта и образования падает. Западу с его антиваксерами можно только посочувствовать. Чем больше будет доля непривитых на Западе, тем сложнее будет выходить из карантина. Что же до России — нашим властям результаты опроса только на руку.»

«Властям вакцина нужна только для двух вещей. Первое — чтобы привить элиту, среди которой много людей пожилых, второе — чтобы экспортировать «Спутник» в страны третьего мира, опять-таки в небольшом количестве, достаточном для прививок местной элите. Чем больше россиян будет отказываться прививаться этой «страшной трансгенной вакциной» от этого «мерзкого биологического оружия», тем больше вакцины можно будет поставить в Зимбабве и Аргентину. И тем меньше будет нагрузка на Пенсионный фонд. Чего же желать-то еще?»

Один постоянный интернет-критик антиваксов решил показать их лживость в картинках. Он пишет: Смертность в Великобритании, якобы, выросла в 3 раза после вакцинации: https://i3.imageban.ru/out/2021/10/20/ae41049c2958a16f0448940b686bd9eb.png

Вопиющий мухлеж! … смертность в Германии выросла в 7.6 раз после вакцинации: https://i3.imageban.ru/out/2021/10/20/c171516197861dc1f3143c2eb62b0151.png

Вопиющий мухлеж! … смертность в Эстонии выросла в 70 раз (!!!!!!) после вакцинации: https://i5.imageban.ru/out/2021/10/20/f597882968274cb3c8c6233a8538a034.png

Вопиющий мухлеж! И так далее.

Процитирую ещё одного критика антиваксов: «Как мы назовем чела, который не берет своего положенного ему. Рискует здоровьем и попадает на бабки? Наверное, это лох, ну или дурак, если лоховство далеко заходит. А оно доходит до смерти! Т.е. этот чел не просто дурак, а форменный идиот? Да, но он же идиот полезный поскольку способствует пополнению бюджета. Отказываясь от положенной ему вакцины, превращает тратыа бюджета в поступления, поскольку вакцина идет на экспорт. Так же, заболев, скупает массу фуфломицинов, поддерживает фарм промышленность и таким путем также поддерживает бюджет. Вот поэтому проклятых подонков антиваксеров и не наказывают по ст. 207.1, а главную их шукшину, даже наградили орденом за заслуги перед отечеством! Крупняку, наверное, платят, а мелкая скотобаза забесплатно повторяет по лохушной своей поироде.

А что касается сплетни о том, что 19 мая 2021 года суд Лиссабона постановил, что ковидная статистика в стране многократно завышена, то этот фейк уже сто раз разоблачили, в том числе и здесь (https://forum-msk.org/material/news/17273908.html).

А вот что пишет коммунистка Митина: «В прошлом году всё было ещё смешнее - одни и те же люди одновременно на голубом глазу утверждали, что кровавый диктатор Путин хочет извести под корень весь российский народ и для этого насильно колет ему всякую дрянь, отлавливает на улицах и всаживает в жопы шприц со Спутником, а кровавый диктатор Лукашенко хочет извести под корень весь белорусский народ, и поэтому забил на прививки и вообще меры безопасности, не даёт людям прививаться и потчует вместо вакцины водочкой. У людей всё это в голове прекрасно уживалось и, похоже, уживается до сих пор (https://kolobok1973.livejournal.com/5687399.html).

Многие антиваксы не верят в существование вирусов. Сообщу им, что За открытия различных вирусов и механизмов их функционирования Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждалась 7 раз. В том числе за открытие вируса СПИДа.

Меры к невакцинированным

В Интернете уже подумали о том, что будет вскоре с не вакцинированными. Затем для невакцинированных следующее: «Запрет на пользование любыми видами общественного (самолет, поезд, автобус, городской транспорт) и личного транспорта (запрет на заправку авто без QR кода, лишение водительских прав под предлогом непрохождения мед. комиссии) (этот пункт автоматически блокирует выезд гражданина за пределы страны проживания); увольнение с работы как конкретного гражданина, так и членов его семьи даже, если они вакцинированы, детей не пустят в школу или в детсад; запрет на посещение любых магазинов и любых общественных мест; запрет на посещение государственных учреждений, банков итд; блокирование банковских счетов невакцинированных, а также возможно членов его семьи втч привитых; отказ от предоставления медицинской помощи непривитым (уже сейчас есть прецеденты) с лишением мед страховки; лишение пенсионеров пенсии. Как говорят чиновники "Вакцинация не будет принудительной, но будет обязательной!"

Китай, который единственный в мире владеет технологией посадки и взлета с Луны (СССР уже нет, а США заврались). Китае, который принес этот вирус миру и первым же его преодолел. У моей подруги дочка студентка училась в Китае, как раз когда началась пандемия. Ее удалось вывезти. Но она на связи со своими друзьями из университета. Заболели многие, однако всех помещали в те самые госпитали, построенные за сто дней, и они ничего не платили за лечение и диагностику. Более того, если бы они не лечились, то попали бы в тюрьму.

В заключение процитирую Кудрявцева, которого не захотели комментировать антиваксы: «…хотелось бы высказаться по поводу дичайшего поверья, разгоняемого антипрививочниками, будто перенесённое реальное заболевание даёт более полноценный иммунитет, чем вакцинация. Из этого принципа обычно выводят рекомендацию не спешить с вакцинацией (мол, если человек не из группы риска, то пусть лучше переболеет) и вакцинацией после болезни (мол, если человек переболел, то его иммунитет более стойкий). На самом деле, само по себе заболевание наносит сильный удар по организму, которого надо избежать (в отличие от «тренировочного» испытания вакциной), и якобы более стойкий иммунитет не стоит того, чтобы переносить этот удар. А ещё важнее, что относительно ковида нет вообще никаких фактических или теоретических подтверждений тому, что иммунитет после реальной болезни более стойкий, чем после прививки. Напротив, есть основания думать, что поствакцинный иммунитет более качественный (как минимум, антительный), потому что антитела адресно вырабатываются к тому конкретному белку, который и используется вирусом для проникновения в клетку, и организм в это время не отягощён общим воспалением всего и вся. Ответ на ревакцинацию в моём случае показал настолько хороший результат, что даже с точки зрения силы иммунного ответа это не хуже результата, который показывают при вакцинации многие реально переболевшие.»

От редакции: Не советую искажать то, что я написал - это приводит к последствиям.

С.Миронин пишет: "Однако давеча антиваксам удалось убедить врача Баранова, врача по образованию, который к тому же первым в РФ понял опасность КОВИДа, в том, что “Спутник V” бесполезен. Это говорит о том, что знания которые получали советские врачи, непрочные. То есть, КОВИД выявил убогость советского и российского образования".

А вот что написал я в комментарии к статье Ю.Мухина: "Вакцины же типа "Спутник", судя по всему, просто вообще никак не действуют. То есть вреда от них никакого, но и пользы столько же. Да, есть местная реакция после укола - естественно, плохо очищенный препарат при внутримышечном введении вызывает местную реакцию. Вы введите себе коровьего дерьма в мышцу - еще больше будет реакция. Есть и общая реакция (температура, слабость) - естественно, говна ввели какого-то...

Но смысла вводить на втором году пандемии препарат, "знакомящий" организм с компонентами вируса, не слишком много. Если вы живете в мегаполисе, то с вирусом этим вы давным-давно уже и так знакомы.

Вакцинация нужна, но строго по медицинским показаниям. Не обязательная или добровольная - это ложный выбор. И не потому, что безумный губернатор боится потерять кредит доверия, выданный ему столь же безумным президентом, а только и исключительно в силу необходимиости медицинского характера".

Вакцины группы "Спутник" не содержат вируса, а только его разрозненные компоненты, т.е. призваны сформировать ответ организма на эти компоненты. Т.е. "знакомят" организм с вирусом. Но какой в этом смысл, если подавляющее большинство горожан уже с этим вирусом многократно сталкивались, множество из них уже переболели в скрытой форме, и нет среди них ни одного, кто бы был вообще стерилен в плане контактов с вирусом.

Что толку искусственно прививать уже привитых естественным путем? Вот что я написал. А вовсе не то, что вакцины типа "Спутник" вообще бесполезны. Очень даже могут быть полезны, допустим, если человек из глухой деревни едет в Москву - лучше бы ему привиться, чтобы не заболеть от абсолютно нового для него вируса. Это и есть вакцинация по медицинским показаниям.

А вот прививать москвичей для поездки в Севастополь совсем не требуется. Что и подтвердил губернатор этого города, сняв блок-посты спустя 3 дня после того, как их поставил.

А.Б.