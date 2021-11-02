Так от чего мрут пенсионеры, от ковида или хронического недоедания?

Реальный размер средней пенсии в России в сентябре снизился на 1,8% по сравнению с сентябрем прошлого года, следует из данных Росстата. Реальные пенсии снижаются восемь месяцев подряд.

В сентябре средний размер пенсии в России составил 15 847 рублей. Номинально он вырос на 5,5% в годовом выражении, однако индексацию превысила инфляция, которая в сентябре достигла пятилетнего рекорда в 7,4%.

По сравнению с августом реальный размер пенсий снизился на 0,6%. Последний раз пенсии росли в январе ― на 0,4% по сравнению с январем прошлого года.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России к 18 октября ускорилась до 7,78% ― это максимум с 2016 года.

И вот мне интересно, поскольку пенсии у нас всегда на грани прожиточного минимума, то их сокращение не может быть причиной повышенной смертности? Ну чисто статистически, на большому количестве испытуемых?

Я даже рискну сказать крамольное - повышенная смертность пожилых от коронавирусной инфекции только ли с календарным возрастом связана или еще и с нищетой, недоеданием, возрастной дискриминацией людей пенсионного возраста?

А.Б.