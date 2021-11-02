Власти Москвы решили переходить от рабского труда к наемному

Столичные власти готовят план полного отказа от мигрантов на стройках заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, во время пандемии многие мигранты уехали из Москвы: из 120 тысяч остались только 40 тысяч. Дефицит рабочих достиг почти 40%. Изменился и национальный состав рабочих — если раньше приезжали больше из Таджикистана, то сейчас — из Узбекистана и Киргизии.

"Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать", - пояснил Бочкарев.

Он отметил, что власти города планируют повысить производительность труда за счет механизации и повышения зарплат оставшимся рабочим. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — заявил Бочкарев.

"Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тысяч, у финского рабочего — 240 тысяч, в Великобритании — 250 тысяч. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы", - сказал чиновник.

Хм! За 250 тысяч и я, пожалуй, вспомню опыт стройотрядов… А что? Работа на свежем воздухе, с людьми работа…

А почто раньше-то платили по 30 тысяч?