Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании

Опубликовано 02.11.2021 в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании

28 октября, портовые работники вывесили на здании компании огромный баннер с лозунгом «Трудящиеся не должны больше гибнуть ради прибыли COSCO», в то время когда тысячи людей находились в порту бок о бок с бастующими докерами китайской монополии COSCO.

Докеры начали борьбу после трагической гибели своего коллеги, требуя подписания коллективного договора, принятия дополнительных мер по охране труда на рабочих местах, создания комитета по охране труда, принятия на работу новых сотрудников.

Следует отметить, что китайская монополия, несмотря на национальный праздник страны - 28 октября 1940 года началась героическая антифашистская борьба греческого народа против фашистских захватчиков - попыталась обратиться в суд с требованием объявить в этот день забастовку рабочих незаконной. Однако иск против забастовки был отклонен как недействительный.

Сотни профсоюзов со всех уголков Греции выражают свою солидарность с борьбой трудящихся порта Пирей против китайской монополии.

Акции солидарности провели профсоюзы в Стамбуле (Турция), в Ливорно (Италия), также постоянно поступают письма солидарности от профсоюзов из разных стран: Кипра, Швеции, Испании, Казахстана, Египта, Латинской Америки и т. д.

Про российские профсоюзы не сообщается…

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Верите ли вы в объединение России и Белоруссии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Патрушев предложил свозить в Россию отработанное ядерное топливо
Патрушев предложил свозить в Россию отработанное я...
02.11.2021
Старики не сами умерли - это вы их убили!
Старики не сами умерли - это вы их убили!
02.11.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Старики не сами умерли - это вы их убили! (0)
Патрушев предложил свозить в Россию отработанное ядерное топливо (0)
Кто скажет для чего у депутатов головы? (2)
Арестованы люди, помогавшие Навальному найти отравителей (0)
Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании (0)
Власти Москвы решили переходить от рабского труда к наемному (0)
Так от чего мрут пенсионеры, от ковида или хронического недоедания? (2)
И все-таки она вертится (тьфу, ты: КОВИД существует) (5)
Севастополь отменил блок-посты, зато остальные переняли опыт (10)
МГК КПРФ по заветам ап. Петра (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Грустно
Дарья Митина Дарья Митина: Всё по классике....
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Почему человеческий мозг уменьшился в размерах? от evan_gcrm
Дарья Митина Дарья Митина: Сенсация, на которую никто не обратил внимания
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Перешел красную черту: эксперт об использовании Киевом дрона в Донбассе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss