Докеры больше не хотят гибнуть ради прибылей китайской компании

28 октября, портовые работники вывесили на здании компании огромный баннер с лозунгом «Трудящиеся не должны больше гибнуть ради прибыли COSCO», в то время когда тысячи людей находились в порту бок о бок с бастующими докерами китайской монополии COSCO.

Докеры начали борьбу после трагической гибели своего коллеги, требуя подписания коллективного договора, принятия дополнительных мер по охране труда на рабочих местах, создания комитета по охране труда, принятия на работу новых сотрудников.

Следует отметить, что китайская монополия, несмотря на национальный праздник страны - 28 октября 1940 года началась героическая антифашистская борьба греческого народа против фашистских захватчиков - попыталась обратиться в суд с требованием объявить в этот день забастовку рабочих незаконной. Однако иск против забастовки был отклонен как недействительный.

Сотни профсоюзов со всех уголков Греции выражают свою солидарность с борьбой трудящихся порта Пирей против китайской монополии.

Акции солидарности провели профсоюзы в Стамбуле (Турция), в Ливорно (Италия), также постоянно поступают письма солидарности от профсоюзов из разных стран: Кипра, Швеции, Испании, Казахстана, Египта, Латинской Америки и т. д.

Про российские профсоюзы не сообщается…