Следователи нашли трех человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках и получили биллинги их телефонов.

Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.

По данным суда, им вменяется несколько эпизодов по статьям УК РФ 138 (Нарушение тайны переписки) и 327 (Подделка штампов, печатей или бланков).

Все верно, расследование отравления Навального привело к тому, что люди, пытавшиеся собрать данные на возможных отравителей, оказались виновны в нарушении тайны переписки – этих самых возможных отравителей.