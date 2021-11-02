Кто скажет для чего у депутатов головы?

Например, депутат от КПРФ Новиков недавно выступил на заседании думы и охарактеризовал положение в стране. Его речь надо бы внести в школьные учебники настолько она справедлива и отражает, надо сказать, предательскую политику власти и их депутатов.

Выступление Дмитрия Новикова как кандидата в председатели Госдумы

Куда и зачем партия власти ведёт страну и народ? Не отличаются сообразительностью и депутаты других фракций. На днях в Саратовской области задержали депутата от КПРФ В.Рашкина в машине которого, лежало мясо лося. Рашкин не знал, что на него ополчились не только большинство депутатов от партии "Единая Россия", но и все чиновники либерального толка. Даже лидер партии недоволен действиями своего товарища по партии. Голова совсем перестала соображать?

Рашкин забыл про собственную неприкосновенность?

Не пользуется авторитетом и сам лидер партии КПРФ, а тут совсем даже народ отвернётся от коммунистов. Он думал, что его удостоверение депутата спасёт от проверки? Сейчас на него натравят всех, кто недоволен Зюгановым и вообще партией коммунистов. Неужели Рашкин оголодал или денег мало, может решил продать трофей. Невозможно понять чем он думал, но уж точно не головой. Более того его недруги знали когда и куда он едет на охоту и за какой добычей. Его можно даже сказать слили друзья. Он ведь не афишировал свой вояж. Наверняка указали и номер авто, чтобы не было прокола. Что же будет теперь? Думаю он уже не сможет собрать для виду кучку зевак и рассказывать об антинародной политики власти и отдельных чиновников. Осталось сидеть пешкой в думе пока у него не отберут мандат. Тогда одна дорога в сторожа, ведь на что то надо жить.

Создаётся впечатление, что не он один такой в депутатах. Сейчас политика власти такова. Каждый на своём месте ищет выгоды. Да не перевелись ещё порядочные люди, но им не дают слово. Кого арестовывают на время с тем чтобы он в дальнейшем не мог быть избранным, некоторых закатывают в тюрьму. За такими людьми власть смотрит постоянно без обещаний.

А вот с обещаниями дела плохи настолько, что требуется вмешательство прокуратуры, но этого, конечно, никогда при этой власти не будет. Наверху сидят друзья.

После первых проявлений эпидемии в кремле поняли, что медицина не готова справиться. Нет помещений, врачей, младшего медицинского персонала, нет достаточно средств, которые вывезены за пределы страны и никто их возвращать не собирается. И вот настал, можно сказать, контрольный вариант борьбы с ковидом. И что показал четвёртый наплыв эпидемии?

На днях слушал на радио "КП" передачу с ведущим А. Варсобиным. Комментарии давал профессор медицины. По его мнению в стране не хватает 140 000 врачей. Это же катастрофа и кто озаботился таким положением? На словах президент. На Валдае он назвал главных врагов государства - нищета, малые доходы народа , медицина, образование. И что? А то, что в бюджете на эти цели значительно сокращается финансирование. Более того однажды президент выдал такую фразу: "Надо думать о хорошем и оно материализуется".Видите, читатель, до чего докатилась власть. Мишустин по этом поводу говорит, что надо уметь жить? На практике это значит, что надо уметь воровать и не попадаться.

Чиновники медицины говорят, что они решили эту проблему. Пригласили студентов медицинских вузов для работы с инфицированными. Куда деваться пришли. В Москве им выплачивают зарплату в 60 тысяч рублей, а на периферии такой вопрос даже не стоит. Более того тем врачам которым обещали доплату за отработанные часы практически получили не все. 70 % таких врачей получили через прокуратуры - так говорил профессор. Катастрофически не хватаем мест в больницах. Томский внучёк показал как лечат больных и не только ковидных. Других больных вообще не лечат нет мест, нет врачей, помещения заняты под ковидников. Поэтому смертность зашкаливает. Уже и Т.Голикова отреагировала на увеличившуюся смертность. Предлагается ввести в штат больниц священников. Только таких "медиков" там не хватает. А сколько же потребуется на все больницы в России, хотя она же и провела оптимизацию. С прицелом проводилась оптимизация.

Значит правительство с сильным налоговиком предложило ущербный бюджет на будущий год и на два после. А как президент отреагировал на такой бюджет. Ведь его предложения снова не будут выполнены и никто его об этом не спросит. При этом президент планирует в декабре провести прямую линию только пока не понятно с кем и как? К нему накопилось сотни вопросов, от которых зависит судьба России и её народа. Возможно чиновники выберут определённый состав, который и будет слушать и задавать вопросы. Ну, например, на подобии Зарубина, который с В.Соловьёвым ведут передачи "Москва, Кремль, Путин". Очень "хорошая" передача.

При всей предательской политики лидера КПРФ, он очень толковые пишет статьи. Тут не подкопаешься. В газете "Правда" № 119 опубликована статья "Проект казённой милостыни". Вся статья пронизана сокращением бюджета на последующие 3 года. Встаёт реальный вопрос. Я бы задал его президенту. Куда деваются те средства на которые планируется сокращение бюджета? Геннадий Андреевич по этому поводу пишет. "При этом совокупное состояние главных российских богачей только в этом году выросло ещё на 40 миллиардов долларов. А за 2020 год они разбогатели на 80 миллиардов долларов. Не пишет в рублях потому что будет много нулей. И каким образом они получили такие доходы? Народ нищает, а ворьё приобретают миллиарды долларов. Ни президент , ни премьер нигде не упоминают эту проблему. А деньги то заработал нищий рабочий, которые текут рекой за пределы России и никого это не волнует. Не дай украсть 120 миллиардов долларов и можно решить проблему 140 тысяч врачей. Сделайте зарплату как в Германии и врачи сами появятся. Большинство врачей убежали из нищей России, а некоторые просто сменили профессию только потому что их труд не нужен ни президенту, ни премьеру. У них есть свои врачи, которые кормятся совсем по другой схеме.

Заканчивая справедливую статью Зюганов пишет: "Махинаторам не убить стремление наших граждан к освобождению от олигархических пут и к переходу к социалистическим преобразованиям. Наша борьба за возрождение социализма и созидательные перемены в интересах большинства - единственный выбор, который является по - настоящему принципиальным, честным, оправданным и созвучным требованиям народа". Геннадий Андреевич, а как быть с вашим заявлением на встрече с президентом, что вы будете поддерживать все начинания президента. А таких начинаний, о которых вы пишете президент не поддержит. Пишите о стремлении НАШИХ граждан. А вы не наш? И в чём выражается ваша борьба? Вы везде употребляете словосочетание "наша борьба". Вашу газету большинство народа не читает. Очень дорого выписать, да и тираж вам самим не хватает. Так как вы боритесь с кем и где бы посмотреть? Цветочки возлагаете и в этом вся ваша борьба. Президент говорит много хороших слов так действует и Зюганов, однако отдачи никакой. Вот два сапога пара.